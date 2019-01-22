Не такой балет: чем известен Radio and Juliet & Quatro

11 февраля Киев ждет маленькое танцевальное чудо – в столице покажут известный танцевальный спектакль Radio and Juliet & Quatro. Балет – культовое хореографическое действо от знаменитого словенского хореографа Эдварда Клюга. И хотя о нем написано немало, 24 канал знает еще несколько интересных фактов о спектакле, который прославляет хореографические таланты Украины на весь мир.

Radio and Juliet – один из первых новаторских танцевальных спектаклей, который увидели украинские зрители. Впервые необычный балет был представлен публике в 2005 году. Музыкальным сопровождением танцев стал один из величайших альбомов того времени – OK Computer британской рок-группы Radiohead. Благодаря смелому сочетанию музыки, хореографии и визуальной части словенский хореограф Эдвард Клюг изменил взгляд зрителей не только к самому балету как виду искусства, но и к вечной истории любви, которую написал Шекспир.

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Уникальный балет почти сразу вызвал резонанс за рубежом. За время существования спектакль Radio and Juliet с потрясающим успехом был представлен в танцевальных театрах Европы, США и Азии. В каждом новом городе балет неизменно собирал аншлаги.



Балет Quatro / Андрей Максимов

В Radio and Juliet нет привычных декораций. Вместо них Клюг предложил использовать игру света и видеоинсталляции. Эффект, которого ему удалось достичь таким образом, позволил зрителям максимально погрузиться в вечную историю двух влюбленных и взглянуть на, казалось бы, классическое произведение под совершенно другим взглядом.

Главную партию Radio and Juliet в течение всего времени его существования выполняет звезда мирового балета, известный украинский танцовщик Денис Матвиенко. На счету Дениса – четыре гран-при мировых балетных конкурсов. Другие роли исполняют артисты еще одного, не менее выдающегося украинского спектакля, который покорил –The Great Gatsby Ballet. Эстетическим дополнением к основному спектаклю Radio and Juliet является балет Quatro – первый частный проект, получивший сразу 4 номинации престижной балетной премии "Золотая маска" и стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль в балете".



Балет Quatro / Андрей Максимов

Автором музыки к Quatro стал композитор Милко Лазар, а хореографом – все тот же Эдвард Клюг. Благодаря такому сотрудничеству во время спектакля на сцене образовался новый удачный творческий симбиоз – виолончель, фортепиано и танец. Ничего лишнего. И хотя Киев уже видел Radio and Juliet & Quatro ранее, каждый раз, когда балет возвращается на Родину, он собирает полный аншлаг.

На сегодня в Украине спектакль посмотрели уже более 12 000 зрителей, однако те, кто еще только мечтает прикоснуться к бурному миру танца, сможет сделать это уже 11 февраля!



Аншлаг на балете Quatro / Андрей Максимов

Фото: Андрей Максимов