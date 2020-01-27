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Не только баскетболист: Коби Брайант стал лауреатом Оскара в 2018 году

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Коби Брайант получил в 2018 году премию Оскар / Фото из открытых источников

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы на борту собственного вертолета. Вместе с ним находилась 13-летняя дочь Джианна и другие члены экипажа. Сейчас вся спортивная общественность и голливудские друзья поддерживают семью спортсмена.

Поклонники баскетбола знают Коби Брайанта как известного спортсмена и одного из лучших баскетболистов современности в НБА. Он завершил карьеру в 2016 году и посвятил свое время большой семье – жене Ванессе и четырем дочерям.

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Но мало кто знает, что в 2017 году Коби Брайант стал автором сценария и продюсером мультфильма "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball), за который получил премию Оскар в номинации "Лучший короткометражный анимациний фильм" 2018. Режиссером ленты стал Глен Кин. Премьера мультфильма состоялась 23 апреля 2017 года на кинофестивале Трайбека.

Сюжет мультфильма "Дорогой баскетбол": 5-минутный фильм ставит точку в карьере Коби Брайанта, где баскетболист описывает свою любовь к игре, которая зародилась еще в детстве. Спортсмен говорит, что он и баскетбол дали друг другу все, что могли. Весь закадровый текст короткометражного фильма начитывал сам Коби Брайант.

Фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) 2017 онлайн:

Кроме премии Оскар, фильм стал лауреатом премии Энни и Спортивной премии Эмми.

Видео, как Коби Брайанта награждали премией Оскар-2018:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A few pics from an unforgettable Academy Award Winning night !! More pics coming #oscars #dearbasketball

Сообщение, распространенный Kobe Bryant (@kobebryant)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Голливуд Новости LifeStyle Погиб Коби Брайант Потери Спорт Баскетбол LifeStyle Кино Оскар Оскар-2018
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