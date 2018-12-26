Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон

Актер Кит Харингтон получил бешеную популярность после того, как сыграл главную Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Однако можно ли назвать его актером одной роли?

У любого актера обычно есть самая популярная лента и роль, которую он сыграл. Но порой у многих людей этот артист может ассоциироваться только с одним персонажем, и в других амплуа его не будут воспринимать.

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Можно предположить, что это описание подходит к Киту Харингтону, сыгравшему Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов"?

В честь дня рождения Кита Харингтона, которому 26 декабря исполняется 32 года, журналисты LifeStyle24 подготовили перечень популярных фильмов и сериалов с актером.

Популярные картины с Китом Харингтоном

"Помпеи" (2014) – Майло

"Порох" (2017) – Роберт Кейтсби

"Седьмой сын" (2014) – Уильям Бредли

"Воспоминания о будущем" (2014) – Роланд Лейтон

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" (2018) – Джон Ф. Донован