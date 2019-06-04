Не только Иванка: еще одна дочь Трампа пожаловала в Лондон и поразила пышными формами – фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании семейство Трампов было приглашено на гала-ужин в Букингемском дворце. Что интересно, кроме Дональда и Мелании, на встречу с королевской семьей прибыли и дети президента США.

В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции прошел званый ужин по случаю визита президентской четы США. На мероприятии присутствовали Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также все старшие дети президента США: дочери Иванка и Тиффани, сын Дональд, Эрик Трамп с беременной женой Ларой. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Для выхода Иванка Трамп (на фото: первая справа) надела длинное голубое платье-рубашку, которое украшено растительной вышивкой сверху, из коллекции Carolina Herrera. Цена на платье – около 9 тысяч фунтов стерлингов (314 тысяч гривен).

Кроме того, поразила и младшая дочь Трампа Тиффани (на фото: вторая слева). 25-летняя девушка заметно набрала вес в течение последних нескольких месяцев. Для торжественного события с британской королевской семьей она примеряла вечернее платье вишневого цвета с открытыми плечами. Яркими деталями в образе стали белые длинные перчатки и многочисленные украшения.

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Лара Трамп, Тиффани Трамп, Дональд Трамп, Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump


Дональд Трамп-младший, Лара Трамп, Ерик Трамп, Иванка Трамп, Джаред Кушнер,
Тиффани Трамп / Instagram / @ivankatrump


Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Теги: LifeStyle Новости США Великобритания Лондон Королівська сім'я Иванка Трамп Дональд Трамп
Источник: LifeStyle 24
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