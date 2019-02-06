Не только коровий: стилисты назвали еще один модный принт 2019 года

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Змеиный принт – главный тренд 2019 года
Змеиный принт – главный тренд 2019 года / Фото из Instagram

Начало каждого нового года часто сопровождают модные показы, на которых модельеры демонстрируют новые тренды, которые будут популярными как минимум один сезон. В число таких вошел новый коровий принт, который уже можно было увидеть на вещах многих звезд. Теперь же стилисты добавили еще один актуальный принт 2019 года.

Анималистические принты целом были очень популярными в 2018 – в начале 2019 годов. Леопардовый, крокодиловый, в стиле далматинца и зебры, коровий, а теперь еще и змеиный! Да, именно последний стилисты в издании Who What Wear назвали самым популярным в 2019 году. По сравнению с прошлым годом, популярность змеиного принта выросла на 300 процентов, что может свидетельствовать лишь об одном – все модные блоггеры и стилисты теперь чаще будут появляться в мире моды в образах с элементами змеиных принтов.

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Анималистические принты продолжают покорять мир моды. От леопарда до далматинца и даже коровы – сегодня фэшн-индустрия стала эклектичным модным сафари. Пора познакомиться с еще одной модной тенденцией, более хладнокровной, но не менее популярной – добро пожаловать в год змеи!
– забавно подчеркнули начало модного года редакторы популярного издания.

Но стилисты одновременно советуют, что змеиный принт следует носить дозировано. Лучше свои looks дополнять маленьким аксессуаром из змеиной кожи – ремнем, миниатюрной сумочкой или парой стильных туфель. Не забывайте и об одежде с популярным принтом – брюки и блузы со змеиным принтом, одетые поверх однотонных футболок и кроп-топов – создадут отличный образ!


Змеиный принт – главный тренд 2019 года!/Фото из Instagram

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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