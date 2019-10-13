Кто из представительниц королевской семьи Великобритании надевал мини-платья: фото

Очаровательная Меган Маркл даже после рождения Арчи Харрисона не отказывается от мини-платьев, за что часто получает критику хейтеров. Однако не только герцогиня Сассекском нарушала протокол, а представительницы Кенсингтонского дворца одна за другой демонстрировали стройные ноги в пикантных нарядах.

Семья британского монарха придерживается четких правил поведения и внешнего вида. Так, общеизвестно, что представительницам королевской семьи не позволено носить слишком короткие платья, глубокие декольте или допускать другие чрезмерные обнажения в образе. Однако иногда очаровательные представительницы Кенсингтонского дворца нарушают установленные правила, демонстрируя стройную фигуру.

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Осенью 2018 года Меган Маркл не соблюла дресс-код, надев мини-платье черного цвета. Произошло это во время посещения лондонского театра "Виктория Палас".



Стильный образ Меган Маркл/ Getty Images

Несмотря на жесткую критику в сети герцогиня Сассекском нарушила этикет в сентябре 2019 года. Очаровательная жена принца Гарри надела во время турне по Африке платье, длиной выше колена. Наряд застегивалось на пуговицы и мало разрез, который Меган Маркл придерживала, чтобы не оконфузитись перед камерами.



Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Однако герцогиня Сассекская – не единственная, кто нарушал протокол. Наибольшая поклонница правил королева Елизавета II в свое время любила носить мини-платья. Так, в 1960-1970 годах Её Величество даже обращалась к дизайнеру Яну Томасу с просьбой, чтобы он специально делал её платья короче, придавая им "современный вид".



Королева Елизавета II в мини-платье / The Daily Mail

Следовали тогдашним трендам и сестра королевы принцесса Маргарет, и дочь Анна.



Принцесса Анна / Marie Claire

Наиболее яркой представительницей королевской семьи, которая бросила вызов правилам, была жена принца Уэльского – принцесса Диана. Еще во время замужества с сыном Елизаветы II она не скрывала своих стройных ног в длинных платьях, а после развода частенько надевала мини-платья, как доказательство эмансипации.



Принцесса Диана / Ghanapalaver



Принцесса Уэльская Диана



Леди Ди / Pinterest

Случайно обнажилась и жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон. И хотя герцогиня Кембриджская придерживалась правил, легкое платье желтого цвета от ветра поднялось вверх, показав журналистам стройные ноги.



Кейт Миддлтон / The Gloss

Осенью 2018