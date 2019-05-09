Не только Меган Маркл: принцесса Беатрис нарушила королевский протокол на светском мероприятии

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Принцесса Йоркская Беатрис в Лондоне
Принцесса Йоркская Беатрис в Лондоне / www.gettyimages.com

Принцесса Йоркская Беатрис является частой гостьей различных светских событий. 8 мая она посетила Burlington Arcade в Лондоне, засветив обнаженные ноги в мини-платье.

Внучка королевы Елизаветы II и девятая женщина в очереди на британский престол всего за несколько лет смогла стать настоящим эталоном красоты и элегантности. После упорных тренировок принцесса Беатрис смогла похудеть на несколько размеров и изменить собственный стиль, во многом подражая жене своего кузена принца Гарри – Меган Маркл. Похоже, не только это принцесса Беатрис решила перенять от американки, которая 6 мая родила первенца Арчи.

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Принцесса Беатрис стала гостьей банкета в честь 200-летия торгового центра Burlington Arcade в Лондоне. Вместе с другими светскими львицами – Мариссой Монтгомери, Мелиссой Миллс, Джорданой Ройбем и другими – она побывала на званом ужине и имела возможность вдоволь пообщаться со знакомыми.


Принцесса Йоркская Беатрис в Лондоне (третья справа) / Getty Images


Принцесса Йоркская Беатрис в Лондоне (четвертая справа) / Getty Images

Следовательно, для своего выхода она выбрала соблазнительное платье выше колен, что считается неприемлемым в королевской среде, дополнив его ярким красным кардиганом миди-длины из шелка и замшевыми туфлями на каблуке. Свой look принцесса завершила трендовым черным обручем, сумочкой Gucci с золотой цепочкой и украшениями на руках.


Принцесса Беатрис в мини-платье на банкете / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Мода Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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