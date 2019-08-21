Не только уменьшила талию, но и добавила шестой палец: Ким Кардашян уличили в фотошопе

367 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Женщин из семейства Кардашян-Дженнер неоднократно обвиняли в хирургических вмешательствах в свое тело и кардинальных изменениях внешности, однако в столь заметном фотошопе 38-летнюю Ким обвиняют впервые. На ее левой ноге "появился" шестой палец.

Выпуск косметики, одежды и средств для ухода за телом от брендов Ким Кардашян не стоит на месте, поэтому звезда активно продвигает свои марки среди фанатов в Instagram, количество которых достигает 140 миллионов. Так, при публикации снимка из очередной рекламной кампании владелица успешной бьюти империи не досмотрела заметную неточность.

Читайте также: Ким Кардашян призналась, кто из звезд помог ей получить мировую славу

На снимке Ким Кардашян и Кайли Дженнер сторонники американок-миллиардерш заметили, что на левой ноге 38-летней Ким "появился" шестой палец. В комментариях к фото они сразу же написали о недочете, который допустили ретушеры при фотошопе снимка.

"Почему на фото у вас шесть пальцев?", "На левой ноге Ким действительно шесть пальцев?", "Шестой палец Ким – настоящая легенда", – такого рода комментарии оставили "фоловеры" Ким Кардашян под ее новым фото.

Кім Кардашян
Ким Кардашян и Кайлі Дженнер / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
"Шестой" палец Ким Кардашян/ Instagram / @kimkardashian
 

blog_ava
Из-за чего возникает тошнота: неожиданные причины
сегодня
2192
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Кайли Дженнер Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
сегодня 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 182
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
342
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 993
Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
19 августа 12:25 Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
185
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
19 августа 10:31 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 1214
Новости
Больше новостей
Залиште відгук