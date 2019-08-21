Не только уменьшила талию, но и добавила шестой палец: Ким Кардашян уличили в фотошопе

Женщин из семейства Кардашян-Дженнер неоднократно обвиняли в хирургических вмешательствах в свое тело и кардинальных изменениях внешности, однако в столь заметном фотошопе 38-летнюю Ким обвиняют впервые. На ее левой ноге "появился" шестой палец.

Выпуск косметики, одежды и средств для ухода за телом от брендов Ким Кардашян не стоит на месте, поэтому звезда активно продвигает свои марки среди фанатов в Instagram, количество которых достигает 140 миллионов. Так, при публикации снимка из очередной рекламной кампании владелица успешной бьюти империи не досмотрела заметную неточность.

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На снимке Ким Кардашян и Кайли Дженнер сторонники американок-миллиардерш заметили, что на левой ноге 38-летней Ким "появился" шестой палец. В комментариях к фото они сразу же написали о недочете, который допустили ретушеры при фотошопе снимка.

"Почему на фото у вас шесть пальцев?", "На левой ноге Ким действительно шесть пальцев?", "Шестой палец Ким – настоящая легенда", – такого рода комментарии оставили "фоловеры" Ким Кардашян под ее новым фото.



Ким Кардашян и Кайлі Дженнер / Instagram / @kimkardashian