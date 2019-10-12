Не только в образе Колдуньи: Джоли пришла на встречу по инициативе ООН в платье с обезьянами

73 Читати новину українською
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Instagram / @minnosmagazin

Накануне, 11 октября, весь мир отмечал Международный день девушек. Однако празднование этого дня заключалось не в поздравлении женщин, а в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются. К этой инициативе присоединилась голливудская звезда Анджелина Джоли.

После промотура Лондоном, Римом, Токио и другими городами Анджелина Джоли присоединилась к празднованию Международного дня девушек. Поскольку знаменитость является почетным послом ООН, она не могла проигнорировать инициативу организации.

Читайте также: Роскошь и сияние: Анджелина Джоли в невероятном платье пришла на премьеру "Малефисенты 2"

Компанию ей составила ее экранная соперница Эль Фаннинг, которая в фильме "Малефисента" играет принцессу Аврору. Вместе звезды картины "Малефисента" посетили одну из частных школ для девушек, где пообщались с ними на важные для них темы. Ученицы имели возможность спросить известных актрис о карьере, положении в обществе, а также о влиянии и давлении социальных сетей на молодое поколение.

Для встречи с юными девушками Анджелина Джоли наконец-то смогла одеть будничное платье вместо роскошных образов, которые она примеряла во время промотура. На ней было длинное платье-халат молочного оттенка с поясом на талии. Однако скромный фасон такого платья украшал неординарный принт – крупные синие бабуины. Анджелина Джоли блистала в необычном платье, тогда как ее коллега Эль Фэннинг ошеломляла сдержанным нарядом светлого цвета.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли и Эль Фэннинг на встречи с девушками / Instagram / @minnosmagazin

blog_ava
Массовый расстрел людей в колледже в Керчи: стало известно об еще одной жертве
сегодня
573
Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Анджелина Джоли ООН Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
сегодня 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 61
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
1151
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 273
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
11 октября 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 588
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
11 октября 11:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 624
Новости
Больше новостей
Залиште відгук