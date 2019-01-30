Не узнать: Ким Кардашян показала кардинально другую прическу в рекламе

Американская светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашян любит удивлять своих поклонников в Instagram. На этот раз звезда примерила кардинально другой образ, надев парик.

Блондинка, с розовыми волосами или брюнетка – Ким Кардашян любит удивлять общественность необычными экспериментами. Однако на этот раз она превзошла себя.

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Для рекламы своего бьюти-бренда KKW она решила отказаться от моделей, ведь кто же лучше самого автора прорекламирует изделие. Чтобы фото привлекло больше внимания в сети, зажигательная Ким Кардашян примерила парик с челкой. Необычный и очень эффектный образ она дополнила макияжем с акцентом на губах. Яркие помады Ким Кардашян назвала идеальным подарком ко Дню святого Валентина.



Ким Кардашян в рекламе помады / Instagram / @ kimkardashian



Знаменитая Ким Кардашян прорекламировала помаду / Instagram / @ kimkardashian



Ким Кардашян показала идеальный подарок на День влюбленных / Instagram / @ kimkardashian

Вероятно, рекламная кампания американки будет иметь успех, ведь более миллиона пользователей сети лайкнули пост звезды. Поклонники в комментариях отметили, что сначала не узнали Ким Кардашян, а другие добавили, что так она выглядит значительно моложе.