Не узнать: Наталья Могилевская примерила трендовый зимний наряд

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Наталья Могилевская примерила трендовый зимний наряд
Наталья Могилевская примерила трендовый зимний наряд / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Красавицы со всего мира часто недолюбливают зиму, ведь в эту пору года больше заботятся о тепле и уюте, чем о стиле. Однако и зимой можно выглядеть роскошно – доказывает своим примером Наталья Могилевская.

Звезда разместила в своем блоге серию зимних фото, которые потрясли сеть. Перед камерой Наталья Могилевская предстала в светлом пальто с поясом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Миди-юбка и гольф дополнили ее модный образ. Кроме этого, певица примерила трендовые сапоги на устойчивых каблуках и очки. Маленькая черная сумочка завершила эффектный look Натальи Могилевской.

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К слову, такой образ прекрасно подойдет для офисных работников, ведь он соединил элегантность и выдержанность. Также total white гармонично будет смотреться и на романтическом свидании, и во время посещения ресторана.

Наталія Могилевська
Наталья Могилевская на улицах Киева / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська пр=оказала зимовий образ
Наталья Могилевская показала зимний образ / Instagram / @nataliya_mogilevskaya 

Стильний look Наталії Могилевської
Стильный look Натальи Могилевской / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська приміряла трендове вбрання
Наталья Могилевская примеряла трендовый наряд / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Отметим, что многие пользователи сети не узнали певицу и засыпали ее комплиментами. "Вы просто сияете", "Вам очень идет", "Невероятная красавица", "Сперва не узнала! Выглядите великолепно", – написали поклонники Натальи Могилевской.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Музыка Наталия Могилевская
Источник: 24 Канал
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