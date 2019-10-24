Не в списке любимцев: Елизавета II забрала Маркл со столика в гостиной – фотодоказательство

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Меган Маркл и Елизавета II
Меган Маркл и Елизавета II / Vanity Fair

Спекуляции вокруг сложного характера Меган Маркл и ее напряженных отношений с членами королевской семьи продолжаются. На этот раз в центре скандала убранная фотография принца Гарри с Меган Маркл с ее любимого столика в гостиной.

Натолкнувшись на свежую фотографию Елизаветы II с ее последнего приема, внимательные к деталям пользователи заметили неоднозначную деталь. Во вторник, 22 октября, Ее Величество проводила традиционный прием в Букингемском дворце. Казалось бы, ничего удивительного. Однако, если обратить внимание на ее любимый столик у стены, можно заметить, что фотографий на нем стало несколько меньше.

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На заднем фоне видна фотография герцогов Кембриджских, а также отдельное фото внуков Елизаветы II – принца Уильяма и принца Гарри. Однако еще в июле во время приема в своем кабинете на том же столике был снимок с помолвки принца Гарри и Меган Маркл, которого на этих фотографиях фанаты молодых супругов не заметили.

Єлизавета ІІ
Прием Елизаветы II в октябре 2019​ года / Getty Images 

Прийом Єлизавети ІІ

Прием в Букингемском дворце в июле 2019 года / Getty Images

Поклонники подозревают, что таким образом королева проявляет свое недовольство поведением Меган Маркл. Тем более, в начале сентября в сети появилась информация, что они с Гарри оскорбили Ее Величество и та запретила говорить о скандальной невестке в своем присутствии.

Также в мае 2019 года представитель Елизаветы II объяснил, почему монарх проявляет больше любви к Кейт Миддлтон, вместо того, чтобы опровергнуть особое отношение королевы. Он аргументировал это тем, что герцогиня Кембриджская является коренной британкой, а также происходит из богатой британской семьи. А также в сети активно ходят слухи, что 93-летняя монархиня готовит жену принца Уильяма к престолу.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и Елизавета II​ / PopSugar

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Елизавета II Королівська сім'я
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