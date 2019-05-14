"Не вам меня судить": принцесса Норвегии показала миру своего бойфренда

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони сумела поразить весь мир. Принцесса Марта Луиза поделилась на своей странице в Instagram снимками со своим новым бойфрендом.

Прошло более 3 лет с момента развода Марты Луизы, поэтому принцесса Норвегии решилась показать общественности своего нового избранника. 47-летняя представительница королевской семьи подтвердила слухи о романе с американцем Шаманом Дуреком, который занимается спиритическими сеансами, и поделилась общими с ним фото.

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Принцесса Марта Луиза объяснила, что именно с этим человеком поверила в настоящие чувства. Кроме этого, она заверила всех, что наконец чувствует себя счастливой, за что бесконечно благодарна Шаману Дуреку.

Когда вы встретите свою вторую половинку, вы это почувствуете. Мне повезло встретить свою. Шаман Дурек изменил мою жизнь, как он делает со многими. Он заставил меня понять, что безусловная любовь действительно существует... Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, а еще имеет глубокую мудрость... Спасибо тебе, моя любовь, что великодушно принял меня в свою семью,

– написала Марта Луиза.

Опережая нападение хейтерой, принцесса Норвегии остро заявила, что не намерена скрывать свои отношения только из-за возможного осуждения общества. Кроме этого, 47-летняя Марта Луиза решила не обращать внимания на установленные когда-то нормы или ограничения и выбрать любовь.

"Тем из вас, кто хочет критиковать, я советую не торопиться. Не вам будет выбирать за меня или судить меня. Я не выбираю мужчину, чтобы удовлетворить кого-то из вас или отвечать нормам и рамкам, которые вы для меня придумали. Я не должна соответствовать вашим иллюзиям обо мне. Я выбираю по чувствам... Поэтому спасибо за уважение к моему выбору", – заявила принцесса Норвегии.

Что известно об экс-браке принцессы Марты Луизы​

Принцесса Норвегии Марта Луиза всегда имела талант к письму, поэтому выдала ряд своих книг. Во время работы она познакомилась с писателем Ари Беном, с которым впоследствии обвенчалась в Нидаросском соборе. В браке королевская пара прожила 14 лет и даже написала совместную книгу о собственной церемонии венчания. У Марты Луизы и Ари Бена родилось трое детей: Мод Ангелика, Лея Айседора и Эмма Таллула.



Однако в 2016 году пара решила официально развестись. Впервые в истории современной королевской семьи Норвегии один из представителей монархии расторг брак. Перед тем Марта Луиза утверждала, что может общаться с мертвыми и видит ангелов. Такие публичные заявления заставили СМИ усомниться в психическом здоровье принцессы.