Не воспринимаю это как праздник, – Джамала рассказала о Дне Святого Валентина

Украинская певица Джамала, которая победила на международном песенном конкурсе Евровидение-2016, трогательно поздравила своего мужа Сеит-Бекира Сулейманова с Днем влюбленных.

Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.

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Однако артистка призналась, что не воспринимает День Святого Валентина как праздник.

Если честно, не воспринимаю 14 февраля как праздник. Но мне нравится, что есть день, когда все признаются друг другу в любви. Для меня День Святого Валентина – это повод в очередной раз сказать мужу о своих чувствах,

– отметила звезда.

На фотографии, которую Джамала опубликовала в социальных сетях, она позирует с мужем в длинном белоснежном платье. На фото запечатлели момент, во время которого влюбленные крепко держат друг друга за руки.