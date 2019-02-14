Не воспринимаю это как праздник, – Джамала рассказала о Дне Святого Валентина

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Джамала с мужем
Джамала с мужем / Instagram / @s_bekir

Украинская певица Джамала, которая победила на международном песенном конкурсе Евровидение-2016, трогательно поздравила своего мужа Сеит-Бекира Сулейманова с Днем влюбленных.

Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.

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Однако артистка призналась, что не воспринимает День Святого Валентина как праздник.

Если честно, не воспринимаю 14 февраля как праздник. Но мне нравится, что есть день, когда все признаются друг другу в любви. Для меня День Святого Валентина – это повод в очередной раз сказать мужу о своих чувствах,
– отметила звезда.

На фотографии, которую Джамала опубликовала в социальных сетях, она позирует с мужем в длинном белоснежном платье. На фото запечатлели момент, во время которого влюбленные крепко держат друг друга за руки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)

 

 

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Теги: LifeStyle День Валентина Джамала Музыка
Источник: 24 канал
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