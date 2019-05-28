Не выдержала и 2 недель: няня уволилась после сотрудничества с Меган Маркл

О своенравном характере герцогини Сассекской уже ходят легенды. На днях их дополнила еще одна новость: инсайдеры утверждают, что королевская няня уволилась после 2 недель сотрудничества с Меган Маркл.

Как сообщает New Idea, рождение первенца очень изменило герцогиню Сассекскую. Она настолько стремится уберечь Арчи Харрисона от всех, что не позволяла даже няни брать на руки ребенка. Женщина, которую наняла королевская семья для помощи новоиспеченной мамочке, не выдержала даже испытательного срока и после 2 недель отказалась от вакансии.

Читайте также: Подруга Меган Маркл посетила ее в Виндзоре: эффектные кадры из королевского поместья

Меган не выдерживает, когда кто-то остается один на один с Арчи. Она игнорирует любую помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой. Она даже не позволяет няням заниматься ребенком,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники таблоида утверждают, что Меган не доверяет ухаживать за первенцем даже своей матери, которая специально приехала в Великобританию, чтобы поддержать дочь. Дориа Редлан могла всего несколько минут побыть наедине с внуком, после чего герцогиня забирала ребенка.

"Меган любит контролировать все сама. Она позволяла Дории держать Арчи на руках только несколько минут. Она выходила из душа и буквально вбегала в комнату, чтобы вернуть его назад", – добавил инсайдер.

Что известно о родах Меган Маркл?

6 мая 2019 года герцогиня Сассекская родила первенца. В тот день около полудня представители Кенсингтонского дворца официально заявили, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Пара назвала отпрыска Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.



Согласно свидетельству о рождении, роды состоялись в элитной лондонской больнице, стоимость одного дня в которой составляет около тысячи долларов. Мальчик родился в 5:26 утра, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства". Сейчас герцогиня Сассекская находится в имении в Виндзоре, где совместно с принцем Гарри ухаживает за новорожденным сыном.

В КАКИХ СКАНДАЛЬНЫХ НОВОСТЯХ ФИГУРИРОВАЛА МЕГАН МАРКЛ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: