Не выдержали карантин: Кара Делевинь порвала отношения с Эшли Бенсон, – СМИ

Карантин по-разному повлиял на звездные пары: одни стали еще крепче, как у Бена Аффлека и Аны де Армас, а вот другие не выдержали такого испытания. Так, инсайдеры западных СМИ сообщили, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон разорвали отношения.

Как сообщает People, знаменитая ЛГБТ-пара приняла решение о расставании еще в апреле 2020 года. Кара Делевинь даже не хотела пробовать наладить отношения, а месяц карантина провела со звездными подругами, в частности, Кайей Гербер, Маргарет и Кейли Куалли.

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"У Кары и Эшли всегда были взлеты и падения, но теперь все закончилось. Их роман просто отжил свое", – отметил инсайдер.

Журналисты всех мировых СМИ впервые заговорили об отношениях модели и актрисы Кары Делевинь и звезды сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон еще в начале 2019 года. Об отношениях девушек свидетельствовали многочисленные фото, которые делали папарацци во время романтических прогулок. Однако знаменитости не комментировали слухи об этих отношениях.

Только в середине июня 2019 года Кара и Эшли совершили первый светский выход вместе. Делевинь не скрывала, что партнерша стала для нее очень родной и дорогой, поэтому модель стремилась защитить этот роман от излишнего внимания СМИ.

Это для меня святое. Многие думают, что я не часто говорю об этом, потому что стесняюсь своей жены или люблю играть в загадочность. Это не так. Просто раньше я никогда не обсуждала на публике личную жизнь,

– отметила модель.

После этого отношения девушек стремительно развивались, были даже данные, что они расписались в Лас-Вегасе. Произошло это в августе. Что же стало причиной внезапного разрыва, пока неизвестно.