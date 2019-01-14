Не выполнили все условия: Канье Уэст отказался выступать на Coachella-2019

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Канье Уэст
Канье Уэст / Instagram/ @kanyewestt_official

Популярного рэпера, мужа Ким Кардашян, пригласили выступать хедлайнером на музыкальном фестивале Coachella-2019. Однако Канье Уэст попросил создать для него особую сцену, которую организаторы отказались строить.

Известный музыкальный фестиваль Coachella-2019 пройдет в городе Индио, Калифорния, с 12 по 21 апреля. На празднике будут выступать звезды мирового уровня. Открывать гала-концерт пригласили знаменитого американского рэпера Канье Уэста, который громко отказался от предложения.

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Как сообщает издание The Guardian, 41-летний хип-хоп исполнитель был готов согласиться выступать хедлайнером на фестивале при одном условии: организаторы концерта должны были построить для него отдельную сцену в виде купола, на стенах которого транслировались бы видеоэффекты.

Представители Coachella-2019 пытались объяснить певцу, что возвести такую сцену за четыре месяца невозможно, поскольку это займет значительно больше времени, это во-первых, а во-вторых, им пришлось бы уменьшить количество туалетов, что спровоцировало бы задержку в подготовке к фестивалю. Однако ни один из аргументов не подействовал на Канье Уэста и в последний момент рэпер отказался подписывать соглашение. Вместо него организаторы фестиваля пригласили выступать хедлайнером 25-летнюю Ариану Гранде, которая сразу и с удовольствием согласилась на предложение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Coachella (@coachella)

 
Теги: LifeStyle Музыка Канье Вест Фестивали
Источник: Lifestyle
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