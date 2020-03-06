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Не задевает ни капли, – Go_A ответили на критику в сети

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Почти две недели назад зрители определили своих фаворитов Национального отбора на Евровидение-2020. Украину в Роттердаме представит группа Go_A. После победы на музыкантов посыпался шквал критики как от публики, так и от отечественных звезд. Однако коллектив признался, что не обращает внимания на хейт в сети и продолжает готовиться к майскому конкурсу.

Этногруппа Go_A стала абсолютным фаворитом судейского и зрительского голосования в финале Национального отбора на Евровидение-2020. Однако далеко не все украинские зрители оценили творчество коллектива достойно. Музыкантам до сих пор ежедневно приходится слышать критику относительно фольклорных мотивов песни "Соловей". Однако, по словам артистов, их не оскорбляет мощный хейт.

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На личной странице в инстаграме группа Go_A опубликовала пространное сообщение, в котором рассказала, как идет их подготовка к международному песенному конкурсу. Они отметили, что ежедневно находят время для многочисленных комментариев поклонников и по-настоящему благодарны за такой шквал поддержки. Музыканты подчеркнули, что они открыты к общению с фолловерами. Однако заметили, что порой им приходится сталкиваться и с хейтерами, критика которых не влияет на их стремление к победе.

На вопрос относительно нашего отношения и реакций на такие ситуации официально заявляем – не трогает ни капли. Мы получили вашу поддержку и делаем все, чтобы быть достойными представителями нашей страны. Евровидение это острая тема. Поэтому, избежать чьего-то желания хайпануть на этой теме почти нереально. Хейтите, пожалуйста, только название правильно произносите,
– прокомментировал Go_A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт! ⠀ Друзі, як то кажуть: «перед бурею затишшя». Останнє офіційно закриваємо і включаємося у комунікацію з вами. ⠀ Щодня читаємо ваші повідомлення та коментарі і, по-людськи, дякуємо за цей шквал підтримки. ⠀ Відповісти на все фізично неможливо. То ж, сьогодні пройдемося по верхівці айсбергу. ⠀ ️Підготовка. Вона йде. Фінальна версія пісні допрацьована. Хоч і з мінімальними змінами, але має ще більше яскравих фарб. Завтра прогон номеру, а настрій - бойовий! ⠀ ️Хейт. Серед крутості вашої підтримки, зрідка зустрічаємо відгуки, які транслюють прямо протилежний настрій. Тому, на питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації офіційно заявляємо - не зачіпає ні краплі. Ми отримали вашу підтримку і робимо усе, щоб бути гідними представниками нашої країни. Євробачення - це гостра тема. Тому, уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте;) ⠀ ️Зміни. Їх маса. Але якщо конкретно, то: Катя знову у Києві; 24 години у добі стало критично замало; журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів; нервів і стресостійкості прибавилося; страхів і сумнівів відбавилося; бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем усе більше. ⠀ ️Щоб налагодити нашу комунікацію - залишайте в коментарях під цим дописом питання, на які хочете отримати відповіді. Або ж пишіть нам про теми, які вас найбільше цікавлять. ⠀ Ми завжди відкриті! Хочемо розповісти більше про себе і дізнатися більше про кожного з вас! ⠀ Обіймаємо. Ваші Go_А!

Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Также исполнители признались, что уже доработали финальную версию своего сингла "Соловей" – минимальные изменения добавили песне ярких красок. Кроме того, из-за напряженного графика они испытывают нехватку времени, однако это лишь прибавило им стрессоустойчивости: "24 часа в сутках стало критически мало. Журналистов видим чаще, чем родных и друзей. Желание делать круто и выкладываться на 100% с каждым днем все больше".

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Напомним, что 22 февраля в Киеве прошел финал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам голосования зрителей и судей, победу одержали представители группы Go_A. Поэтому именно они выступят в следующем этапе шоу и презентуют на европейской сцене песню Solovey.

Стоит отметить, что сразу после объявления результатов на группу Go_A посыпалась критика и обвинения в унизительных для государства смыслах. Так, солист популярного коллектива "Антитела" Тарас Тополя назвал трек Solovey "совершенно чуждой эстетикой". Украинский композитор Владимир Быстряков не оценил вокальные способности солистки – "девушка плачет – выводит этот фольк-ужас". А продюсер Алена Мозговая, которая является женой участника конкурса David Axelrod, назвала этномотивы победной песни псевдофольком.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Новости LifeStyle Go_A
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