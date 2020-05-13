В неадекватном состоянии насиловал меня: Снежана Онопко раскрыла шокирующие детали брачной жизни

Украинская модель с мировым именем разводится с мужем после 10 лет брака. Ранее Снежана Онопко заявляла, что причиной стали жестокость и насилие, но сейчас решилась раскрыть скандальные детали. Муж Николай Щур не только бил жену и ее маму, но и насиловал любимую.

Подробности супружеской жизни 33-летняя Снежана Онопко рассказала в интервью журналу "СтарХит". Она призналась, что долгое время жила в страхе перед мужем и боялась рассекретить личное в прессе. Влиятельный киевский бизнесмен Николай Щур поднимал руку не только на жену, но и на свою тещу.

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Снежана Онопко подчеркнула, что страдала от побоев сразу после брака, как только переехала в дом мужа после свадьбы. Знаменитость признается, что порой приходила в себя только через три дня. Однако тогда чувства затмевали разум и она прощала любимого. К тому же он каждый раз раскаивался за насилие: становился на колени, плакал, просил прощения.

Фотомодель и манекенщица рассказала, что куда более серьезные проблемы в их семье начались после того, как Николай Щур вернулся из тюрьмы, куда его посадили за мошенничество. После отбытия срока у него происходит "полная деградация". Однажды он избил свою тещу ногами, а потом приказал отвезти ее в больницу. Он угрожал ей, чтобы инцидент не стал публичным и не получил огласки в СМИ.

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Сама же жена тирана неоднократно пыталась убежать от него, однако охрана, сопровождавшая ее на каждом шагу, каждый раз препятствовала намерениям. За 10 лет супружеской жизни она ни разу не была беременной, ведь понимала, что родить от Николая Щура – "смерть". Последней каплей стало то, что экс-любимый изнасиловал ее.

Меня ловили в носках зимой и приводили обратно. Коля постоянно угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду... Сейчас решила предоставить всему огласку, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, насиловал меня,

– заявила Снежана Онопко.

Напомним, что впервые модель заговорила о разводе и скандале в семье в конце апреля в этом году. Тогда Снежана Онопко рассказала об изменах и побоях мужа и подчеркнула, что он неоднократно угрожал ей. Бизнесмен проводил время в родовом имении со своей любовницей, а сейчас хочет оставить экс-жену без имущества. Николай Щур прячет от Онопко машину и не отдает часть личных вещей и украшений.