Неактивная в соцсетях Анджелина Джоли создала YouTube-канал: какие видео публикует актриса

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram / @angelinajolie_offiicial

Несмотря на время чрезмерной социальности, Анджелина Джоли является одной из немногих знаменитостей, у которых нет страницы в Instagram или других популярных соцсетях. Однако YouTube-канал голливудская звезда все-таки решила завести, чтобы делиться на нем информацией о своей благотворительной работе.

Как известно, кроме актерской деятельности Анджелина Джоли также занимается благотворительными проектами и является послом доброй воли ООН. Поэтому создание ее YouTube-канала напрямую связано с ее работой в этом направлении.

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Страница Джоли уже подтверждена администраторами как официальная, поскольку у ее имени есть значок верификации. Также на канале уже опубликовано два первых видеоролика, на одном из которых она выступает в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, состоявшейся в конце марта.

А на другом видео Анджелина Джоли докладывает на завтраке Women in Entertainment от журнала The Hollywood Reporter еще в 2017 году. Однако, вероятно, ее утренний визит и речь очень важны для нее, поскольку она выбрала его из многих других своих появлений.

После многих лет преданного служения Верховной комиссии ООН по делам беженцев Анджелина Джоли была назначена спецпосланником организации в апреле 2012 года. Джоли фокусируется на крупных кризисах, которые приводят к массовой миграции населения, занимается информированием и представляет Верховную комиссию ООН по делам беженцев на дипломатическом уровне. Она внесла большой вклад в жизненно важный вопрос помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, – написали представители Джоли под первым видео с актрисой.

Смотреть видео с Анджелиной Джоли:

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle ООН Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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