"НеАнгелы" признались, что им не нравится друг в друге

Популярные украинские артистки, участницы группы "НеАнгелы" Вика и Слава работают вместе уже 13 лет. За это время, казалось бы, можно найти общий язык, однако, как признаются звезды, между ними до сих пор возникают недоразумения.

Украинские знаменитости, работающие в коллективах, часто признаются, что им трудно найти компромиссы в работе. Не является исключением и солистки группы "НеАнгелы" Виктория и Слава. О том, что мешает стать им лучшими друзьями, артистки рассказали в интервью для шоу "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

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Слава отметила, что успех коллектива обеспечивают стальные нервы. Но она не определилась или она сама такая терпеливая, или коллега пытается сдерживать себя. По мнению Каминской, в ​​женском группе всегда есть конкуренция, которая мешает. Также рыжеволосая красавица добавила, что Вика не всегда поддерживает ее.

Виктория призналась, что у них со Славой совсем разное мировоззрение. Поэтому они не дают интервью вдвоем, потому что постоянно перебивают друг друга. Однако звезды считают, что в разных идеях их сила.

Относительно конкуренции Вика утверждает, что считает себя абсолютно полноценной женщиной с наполненной различными эмоциями и событиями жизнью. Она лишь уточнила, что Каминская иногда в профессиональных моментах бесит ее.

В основном только профессиональные вопросы могут меня чем-то не устраивать – работа на сцене, работа с аудиторией, выбор одежды,

– говорит Вика.

К этому же Слава добавила, что они с Викой много времени проводят вместе, поэтому неудивительно, что бывают случаи, когда они раздражают друг друга.

Когда включается камера, получается очень странная аура загадочности в нашем с ней общении. Мы слишком много времени проводим вместе,

– прокомментировала Слава.