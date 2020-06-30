Египет с 1 июля открывает авиасообщение, в частности с Украиной. Но Минздрав Украины отмечает, что Египет попал в "красную" зону, поэтому украинским туристам не рекомендуют планировать туда поездку.

Недавно Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон. И Египет попал в список "красной" зоны, но несмотря на это, уже с 27 июня в стране введут смягчение карантина и снимут определенные ограничения. Редакция 24 канала призывает быть осторожными и выбирать безопасные страны для путешествий.

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Что посмотреть в Египте

Египетские копты

Интересеный и небанальный вариант познакомиться с Египтом – это знакомство с различными культурами людей, проживающих на этой территории. Интересны копты. Они говорят на египетском диалекте арабского языка. Коптский язык сохранилась только в церкви.

Копты исповедуют христианство, а незначительная часть – это христиане-униаты. Коптские церкви можно найти почти в каждом городе Египта.



Церковь коптов / Фото travel.tochka.net

Каирский кофе

Каир – столица Египта. Здесь есть множество туристических достопримечательностей, которые стоит посетить. Но Каир известен не только архитектурой, но и кофе. Поэтому, посещая этот город, стоит выпить кофе.



Каїрська кава / Фото pic2.me

Храм Луксора

Храм Луксора расположен на правом берегу Нила, в пределах современного города Луксор. Храм – это руины центрального храмового комплекса Амона-Ра.

Древнейшая часть – свата святых, с прилегающими залами, украшенные монументальными рельефами и надписями.



Руины храма Луксора / Фото tonkosti.ru

Гора Синай

Гора Синай еще известна как "гора Гореб", "гора Муса", "Гебель Муса" или "Джабал-Муса", что означает "гора Моисея". Она имеет высоту более 2 тысяч метров и расположена на Синайском полуострове.

На вершине горы находится православный храм Святой Троицы и маленькая мечеть. К северу от церкви под скалой есть пещера, где, согласно Библии, в течение сорока дней и ночей прятался Моисей. На северном склоне – православный пещерный храм пророка Илии и его колодец, а также православная часовня Богородицы. А у подножия горы стоит монастырь Святой Екатерины.



Религиозная достопримечательность гора Синай / Фото medium.com

Крепость Кайтбей

В египетском городе Александрия есть крепость 15 века. Это Александрийская Кайт-Бей.

Цитадель была заложена в 1477 году мамлюцким султаном Аль-Ашрафом Саиф аль-Дином Кайтбеем. Крепость Кайтбей возведена на месте одного из Семи чудес древнего мира – Александрийского маяка.



Крепость Кайтбей в городе Александрия / Фото egypt-ru.touristgems.com

Голубая дыра в Красном море

Подводная вертикальная пещера Голубая дыра в Красном море недалеко от Дахаба в Египте. Голубая дыра считается самым опасным местом в мире для погружений. Это место часто называют "Кладбищем дайверов".

Глубина – около 130 метров.



Голубая дыра / Фото modecollective.com