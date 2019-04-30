Небоскреб по проекту Лагерфельда построят на Тайване: как он выглядит и сколько стоит

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Небоскреб по проекту Лагерфельда появится на Тайване
Небоскреб по проекту Лагерфельда появится на Тайване / therealdeal.com

Здание, которое успел спроектировать знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд, возведут в тайваньском городе Тайчжун.

Как пишет издание The Real Deal, это будет 32-этажная жилая высотка. Строительство планируют завершить к 2022 году, но первые квартиры уже поступили в продажу.

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Креативный директор модных домов Chanel и Fendi Карл Лагерфельд спроектировал практически все в этой постройке – от интерьеров ультра-роскошных пентхаусов до фасада здания.

хмарочос Тайвань Лагерфельд
На Тайване построят небоскреб по проекту Карла Лагерфельда//Фото: Jut Group

Цены на жилье в этом буквально дизайнерском небоскребе начинаются от 1 миллиона долларов.

Роскошный пентхаус площадью более 800 квадратных метров обойдется примерно в 6 миллионов долларов США.

Девелопер Jut Group, который заказывал у Лагерфельда дизайн этого небоскреба в 2014-м, говорит о новой волне покупателей апартаментов класса "люкс" на Тайване, где проживают более 1500 человек с активами более 30 миллионов долларов.

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У застройщика рассчитывают, что сотрудничество с именитым дизайнером, станет решающим фактором для богачей, чтобы приобрести недвижимость в этом роскошном небоскребе на Тайване.

Всемирно известный французский модельер, креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года на 86 году жизни. 22 января 2019 года впервые за историю сотрудничества с модным домом Chanel кутюрье не вышел на поклон после показа. Представители бренда сказали, что Карл Лагерфельд чувствовал себя уставшим, однако, как оказалось позже, он страдал от рака поджелудочной железы.

Смотрите, как выглядели его собственные роскошные апартаменты.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дизайн Новости недвижимости мира Новости недвижимости Елитная недвижемость Карл Лагерфельд
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