Небритые подмышки и растяжки: Calvin Klein отказался от фотошопа в рекламном кампейне – фото

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Calvin Klein
Calvin Klein / Instagram / @calvinklein

Бренд Calvin Klein представил новую рекламную кампанию нижнего белья, в которой модели появились без навязанных эстетических стандартов красоты, а также без фотошопа и фильтров. В Calvin Klein заявили, что они принимают все, кроме нетолерантности.

На официальной странице Instagram бренда появились новые снимки из рекламного кампейна. В подписях Calvin Klein отметил что, любые ненавистные или оскорбительные комментарии будут удалены

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Целью кампейна стало желание бренда показать красоту человеческого тела во всем ее многообразии. К примеру, модель Элиана Санчес продемонстрировала небритые подмышки. 22-летняя девушка заявила, что чувствует себя комфортно в белье из коллекции My Calvins из-за того, что ей комфортно в собственной коже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

А что заводит вас? Идеальный фотошоп или искренность в реальности? Откройте для себя новую эру белья #MYCALVINS, в котором видно настоящих вас,
– заявили представители бренда.

Также в рекламе снялась plus-size модель Кумари Сешасай, которая откровенно показала растяжки и складки на теле, и представитель ЛГБТ-сообщества, блогер Паркер Кит Хилл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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