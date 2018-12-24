Неделя до Нового года: 8 эффективных советов, как быстро похудеть

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Как быстро похудеть к Новому году
Как быстро похудеть к Новому году / pixabay.com

Уже через неделю мы будем праздновать с родными Новый 2019 год. Однако для подготовки к празднику возникает множество хлопот. Одним из них для многих мужчин и женщин являются лишние килограммы, которые нужно быстро убрать.

Но не отчаивайтесь: есть несколько действенных советов, которые помогут немного убрать лишний вес до 31 декабря.

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Пейте меньше "жидких" калорий

Ограничьте себя на этой неделе в употреблении кофейных напитков, соков и газированной воды. Пейте чай и кофе без сахара и добавьте как можно больше простой воды.

Откажитесь от сыра

Хотя сыр вкусный продукт, но не менее калорийный и жирный. Лучше замените ломтик чеддера кусочком куриной грудки.

Исключите из рациона сладкое

Опять же, проведите эту неделю полностью без сахара. Если вам будет очень трудно, воспользуйтесь помощью йогуртов или фруктов. Также замените обычные супы вегетарианскими крем-супами – они менее калорийны (в среднем содержит всего 80 ккал).

Делайте разгрузочные дни два раза в неделю

Не нужно голодать, достаточно будет просто однажды полностью посвятить себя только сырым или вареным овощам, кашам и зерновому хлебу. Откажитесь от масла и животного белка.

Ешьте сложные углеводы

Они долго усваиваются, не является калорийными и хорошо насыщают организм. В таком случае налегайте на гречку, рис, бобы и киноа.

Ешьте меньше соли

Избыток соли ведет к задержке воды в организме, из-за чего вы можете выглядеть немного "надутыми". Несколько дней без соли и вы увидите отличный эффект.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Здоровая жизнь Красота Диеты
Источник: Bit.ua
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