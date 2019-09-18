Неделя моды в Лондоне: самые эффектные street style образы

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Steet style looks в Лондоне
Steet style looks в Лондоне / www.gettyimages.com

Во вторник, 17 сентября, в Лондоне завершилась Неделя моды, которая собрала самых известных мировых селебрити, дизайнеров, моделей и любителей fashion-индустрии. Не менее интересно выглядели и гости на лондонских улицах, которые продемонстрировали поистине взрывные сочетания в одежде.

В Лондоне в рамках Недели моды можно было встретить яркие "аутфиты", в которых гости Недели моды соединили британский стиль с трендовыми деталями.

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В fashion-столице сотни лондонских модниц поэкспериментировали с цветами, размерами и фактурами тканей. На фото папарацци можно увидеть немало элементов из эко-кожи, анималистические принты, брючные костюмы, юбки миди, жакеты over-size, босоножки на шпильках, удобные мюли и прочее.

Так, в прошлых сезонах необычайной популярностью пользовался монохром, но осенью 2019 любители моды хотят больше продемонстрировать свою индивидуальность.

17 сентября Неделя моды началась уже в итальянском Милане, теперь именно за ней следят street style фотографы. Однако предлагаем посмотреть одни из самых ярких "луков", которые попасть в объективы лондонских папарацци.

Неделя моды в Лондоне: street style образы


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images


Гости лондонской Недели моды / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Лондон Неделя моды Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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