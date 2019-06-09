Неделя в Валенсии: что посмотреть и куда пойти

Валенсия – один из крупнейших и старейших городов Испании, расположенный на восточном побережье Балеарского моря. По количеству населения город уступает только Мадриду и Барселоне. Валенсия не так известна туристам, как Барселона, Тенерифе, Малага, Пальма и Ибица. Однако является культурным центром Испании.

В архитектуре Валенсии и обычаях населения перекликаются разные мотивы, поскольку город долгое время был под маврами. Только в 1238 году Валенсия была полностью отвоевана христианами. Таким образом, в городе можно увидеть различные стили архитектуры, включая королевский, как в Мадриде.

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Главной визиткой Валенсии является Кафедральный собор, который располагается в самом центре города. Кроме прекрасной архитектуры, это место известно тем, что в нем хранится Святой Грааль, который официально признан Ватиканом. Чтобы зайти в собор и посмотреть на Грааль придется заплатить 8 евро.



Кафедральный собор в центре Валенсии, где хранится Святой Грааль / Фото: Михаил Гема

Недалеко от Кафедрального собора располагается Horchatería Santa Catalina. Это самая старая орчатерия Валенсии, в которой продается знаменитый местный напиток. В дополнение к вкусной орчатте кафе дарит прекрасную атмосферу и прекрасный дизайн.



Horchatería Santa Catalina – старейшая орчатерия Валенсии / Фото: Михаил Гема

В центре города также расположены две огромные башни – Torres de Quart и Torres de Serranos.



Torres de Quart / Фото: thingstodovalencia.com

А в 500 метрах от Torres de Quart располагается еще одна визитка Валенсии – Центральный рынок. Торговля под открытым небом впервые была начата на этом месте в 1839 году. В конце XIX века власти города организовали конкурс на строительство нового крытого рынка. В 1910 году победил проект Алехандро Солера Марча и Франциско Гуардиа Виала, которые закончили барселонскую школу архитектуры. Строительство длилось с 1914 по 1928 год, но его так и не завершили. Архитектурный стиль сочетает в себе элементы модерна, готики и эклектики.



Центральный рынок / Фото: thingstodovalencia.com

Валенсия известна и корридой, которая запрещена практически во всем мире. Традиционное испанское зрелище, которое в основном завершается смертью быка. Место для корриды в Валенсии – Bullring of Valencia рядом с местным вокзалом. Большая круглая арена, которую туристы имеют возможность посетить в удобное для себя время.

Вдоль Валенсии тянется огромный парк Турия. Его длина около 9 километров, а площадь – 8 гектаров. В парке посажены различные виды деревьев: пальмы, лимоны, апельсины и тому подобное. В свое время на месте парка текла река Турия, которую зарыли под землю. В середине XX века Валенсия пережила ужасное наводнение из-за того, что водоем вышел из берегов. Парк Турия адаптирован как для пешеходов, так и для велосипедистов.



Парк турия / Фото: Михаил Гема

На одном из концов Турии располагается одно из самых известных мест Валенсии – Город наук и искусств, который включает Дворец искусств имени королевы Софии, Агора, Океанариум (крупнейший в Европе океанографический парк), Музей наук принца Фелипе и Хемисферик. Дизайн города принадлежит валенсийскому архитектору Сантьяго Калатраве. Строительство началось в 1996 году. Комплекс является одним из выдающихся образцов современной архитектуры.



Агора в Городе наук и искусств / Фото: Михаил Гема



Хемисферик в Городе наук и искусств / Фото: Михаил Гема



Дворец искусств имени королевы Софии / Фото: Михаил Гема

Главным блюдом в Валенсии считается паэлья. Это блюдо чаще всего готовят из риса с добавлением шафрана и оливкового масла. Паэлья может быть рыбной или мясной, из морских продуктов или мяса птицы, реже смешанной. Существует много разновидностей этого блюда. Попробовать паэлью можно почти в каждом заведении. Цена: от 4 до 14 евро. В Валенсии паэлью готовят в основном до 16 часов, поскольку потом в большинстве заведений сиеста. Во время сиесты заведения общепита закрываются или же предлагают посетителям только напитки.



Местное блюдо Паэлья / Фото: thingstodovalencia.com

На востоке Валенсии располагается старый район El Cabanyal, который в свое время был известен своей криминальностью. El Cabanyal отличается красивыми цветными домами и непринужденной испанской атмосферой. В этом районе проживают испанские ромы. Также здесь располагается одно из самых известных заведений города – Casa Montana. Это заведение имеет Мишленовскую награду и предлагает своим посетителям валенсийское вино и блюда из морепродуктов. Бутылка вина в Casa Montana стоит от 10 евро до 300 евро и больше. Цены на различные блюда стартуют от 2 евро. Например, щедрая порция мидий – 5 евро.



Район El Cabanyal / Фото: Михаил Гема

Валенсия знаменита своим фламенко. Южноиспанский музыкальный, песенный и танцевальный стиль. Пение и танец сольные, сопровождаются игрой на гитаре, кастаньетах. Горячий испанский танец можно увидеть, начиная с вечера четверга, до вечера воскресенья. Одно из лучших фламенко в Валенсии в Café del Arteaga. Вход составляет 12 евро и включает напиток и тапас (закуску). Чтобы сидеть за лучшим столом, стоит прийти минимум за полчаса до открытия заведения.

¡Buenos días! Damos la bienvenida a #junio con el tercer espectáculo de nuestro trío #flamenco semanal:



Isabel Julve al cante y baile

Kike Naval al toque

Alberto Marqués al baile pic.twitter.com/udI9BXXHyB — Café del Duende (@Cafedelduende) 1 червня 2019 р.

Музеи Валенсии чрезвычайно доступны, поскольку вход составляет 2-3 евро. В воскресенье вход в музеи свободный. В Museu de Belles Arts de València представлены работы Диего Веласкеса, Франсиско Хосе де Гойя, Пабло Пикассо и других.



Автопортрет Диего Веласкеса в Museu de Belles Arts de València / Фото: Михаил Гема

Museo Nacional de Ceramica расположен в центральной части города в историческом здании Дворец маркизов Дос Агуас. Экспозицию венчает воссозданный интерьер старинной испанской кухни, заполненной настоящими произведениями из керамики. Интерьер старинной кухни. Кроме этого, в музее можно осмотреть анфиладу парадных залов дворца, с мебелью и росписями девятнадцатого века, образцы старинных тканей и старинную карету во внутреннем дворе.



Museo Nacional de Ceramica /Фото: Михаил Гема

Порт Валенсии пятый по загруженности в Европе и является крупнейшим в Испании и в бассейне Средиземного моря, с годовой пропускной способностью около 57 миллионов тонн грузов. В порт часто заходят круизные лайнеры, а также пришвартованы чудесные яхты и катера.

Возле порта проводилась знаменитая гонка Формулы-1 – Гран-при Европы. Уникальной особенностью трассы является разводной мост поворотного типа, по которому проезжают болиды. С 2012-го года гонки здесь не проходят, но разметка трассы все еще осталась на улицах Валенсии.

Пляжный отдых в Валенсии ничем не хуже, чем на известных курортах Пальмы и Тенерифе. Вдоль города тянется огромный песчаный пляж, который омывается Балеарским морем. Море довольно мелкое, поэтому вода прогревается уже в мае до 22 градусов. Однако для местных пляжный сезон начинается только в конце июня. Пляжи ежедневно убирают, а песок просеивают. Аренда шезлонга составляет 5 евро, аренда зонта тоже 5 евро.



Местный пляж / Фото: Михаил Гема

В летний сезон купить дешевые билеты в Испанию из Украины сложно. Поэтому лучше заняться поиском билетов зимой или весной. Из Украины в Валенсию лоукосты не летают. В Валенсию можно добраться авиакомпаниями Wizz Air и Ryanair из Польши.