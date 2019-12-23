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Недоработали: фильм "Кошки" отправили на корректировку спецэффектов после премьерных показов

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Кадр из фильма "Кошки" / IMDb

В пятницу, 20 декабря, в мировой прокат вышел англо-американский фэнтезийный фильм-мюзикл "Кошки". Но уже через три дня создатели кинокартины сообщили, что показы прекращены, а сама лента отправлена на доработку.

Фанатам Тейлор Свифт, которая сыграла в фильме главную роль, придется подождать премьеру "Кошек" еще некоторое время. На сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что студия Universal разослала американским кинотеатрам письмо, в котором отметила, что фильм "Кошки" будет перевыпущен после корректировки спецэффектов.

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По словам представителей студии Universal, обновленный вариант ленты будет доступен для загрузки уже в воскресенье. Он появится в специальной онлайн-системе через несколько дней, а в кинозалах будет доступен к просмотру уже со вторника, 24 декабря. Что именно вызвало громкий перезапуск фильма и в чем будет улучшение – неизвестно, однако напомним, что в украинский прокат лента выйдет 26 декабря. Вероятно, украинцы увидят уже обновленную версию фильма.

Кошки: трейлер к фильму смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Universal Studios Голливуд
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