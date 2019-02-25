Неизлечимо больная Сельма Блэр пришла на вечеринку по случаю Оскара-2019

Голливудская актриса Сельма Блэр, которая страдает от неизлечимой болезни центральной нервной системы, пришла на закрытую вечеринку по случаю церемонии Оскар-2019. Перед камерами звезда предстала в роскошном вечернем платье и с тростью.

Актриса Сельма Блэр все реже появляется на публике, замыкаясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезда игнорирует все светские события и приглашения на многочисленные интервью.

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Все потому, что в октябре 2018 года у голливудской актрисы диагностировали рассеянный склероз. Неизлечимая болезнь не только влияет на ее психологическое состояние, но и на физическое. Сельма Блэр откровенно рассказала, что часто чувствует сильную боль, которая заставляет ее задыхаться.

Несмотря на такие проблемы со здоровьем звезда решила стать частичкой грандиозного кинособытия – Оскар-2019. И хоть на самом шоу Сельмы не было, она пришла поздравить победителей на традиционной after-party.

Перед камерами актриса позировала в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Сельма Блэр дополнила разноцветный наряд стильной прической и макияжем. Из-за боли в ногах звезда опиралась трость черного цвета, однако это никак не повлияло на ее настроение: она счастливо позировала перед камерами и общалась с коллегами.

Когда моя жизнь проходит перед глазами, я хочу, чтобы этот портрет был для меня ориентиром и центром всего,

– сказала Сельма Блэр, добавив стильное фото с вечеринки.

Кто такая Сельма Блэр? Голливудская актриса, которая снялась в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Праздник любви", "Камера пыток", "Реквием мафии", "Дело", "Алиби", "Темная лошадка" и других. С 2016 года Сельма Блэр играет одну из ролей в сериале "Американская история преступлений". Относительно личной жизни, то в в 2010 году Сельма влюбилась в дизайнера Джейсона Блика. У пары родился сын, однако построить семью им все же не удалось. В 2014 году она вышла замуж за музыканта Ахмета Заппу. Однако их брак распался всего через 2 года.