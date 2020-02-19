"Неизведанное: Удача Дрейка": сюжет, трейлер и даты выхода фильма с Томом Холландом

Создатели и актерский состав фильма "Неизведанное: Удача Дрейка", который будет снят по мотивам популярной игры, понемногу готовятся к релизу ожидаемой ленты. Так, на днях Том Холланд, который сыграет главную роль, рассказал подробности предстоящей премьеры.

Как известно, в сюжет приключенческого боевика положат популярную одноименную игру Uncharted, новые части которой выходили с 2007 по 2017 год для PlayStation. Об экранизации стало известно еще в 2015 году. После этого проект неоднократно менял членов съемочной команды, синопсис и актерский состав.

Интересно: Что посмотреть в кино на этой неделе: "Зов предков" и "Ричард Джуэлл" в списке главных премьер

Сейчас фильм "Неизведанное: Удача Дрейка" получил окончательного исполнителя главной роли – им стал 23-летний Том Холланд. Кресло режиссера занял Трэвис Найт, который дважды номинировался на Оскар за лучший анимационный фильм.

Сюжет: события разворачиваются вокруг Натана Дрейка, который является прямым потомком пирата Френсиса Дрейка. К слову, второй был настолько искусен в своем деле, что, поговаривали, ему не было равных. Через 400 лет после смерти Фрэнсиса его артефакт попадает в руки молодого, амбициозного и талантливого Натана. Благодаря ему парень также может найти таинственный остров, где спрятаны заветные сокровища. Однако дорога юного Дрейка легкой не будет.

Точной даты выхода пока не называют, однако известно, что премьеру следует ждать в 2021 году.

Актеры и роли фильма "Неизведанное: Удача Дрейка"

Том Холланд – Нейтан Дрейк

Марк Уолберг – Виктор Салливан

Список будет дополняться

К слову, на днях Том Холланд рассказал некоторые детали о фильме. По словам актера, лента 2021 года будет вдохновлена игрой Uncharted 4: A Thief's End, которая является его любимой частью из всех других. Также 23-летний Том рассекретил, что съемки стартуют уже в марте. Подытоживая все сказанное, Холланд пообещал, что "фильм будет очень крутым".



Фрагмент из игры Uncharted 4: A Thief's End