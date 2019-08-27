Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть

Турция – это не только страна all inclusive, хамама, пахлавы и рахат-лукума. Для активного путешественника Турция открывается совершенно с новой стороны: купола минаретов, мистика гор на восток от Черного моря, римские и греческие руины вдоль южного и западного побережья. Топ-10 мест, которые стоит увидеть, кроме отеля.

1. Ликийские захоронения

Ликийские наскальные гробницы – одно из самых захватывающих зрелищ, которое можно увидеть, отправившись из Мармариса в бухту Дальян и античный город Каунос. Здесь, на берегу залива Гёкова, на 150-метровом холме расположены скальные могилы, датируемые V веком до нашей эры. Жителями Кауноса были карийцы, которые считали: чем выше будут гробницы, тем легче мертвым попасть к богам на небеса. Но Александр Македонский запретил их использовать по назначению.

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К сожалению, со временем усыпальницы были разграблены искателями сокровищ. От былой помпезности остались лишь руины и обломки античных амфор. Но даже этого достаточно, чтобы восхищаться величием этого места.



Ликийские захоронения в Турции / Фото: Википедия

2. Памуккале

Памуккале в переводе с турецкого означает "хлопковая крепость". Со стороны это место выглядит как скопление огромных глыб льда. Но на самом деле белый налет появляется из-за высокого содержания кальция в воде.

Термальные источники Памуккале имеют лечебный эффект и разную температуру – от 17 до 100 градусов, поэтому принимать ванны можно целый год. Еще с древних времен они использовались для омоложения и ухода за кожей. Говорят, сама Клеопатра купалась в них.



Памуккале в Турции / Фото: MarmarisTur

3. Немрут-Даг

Гора высотой 2134 метра на юго-востоке Турции привлекает не только красивой панорамой окрестностей. Это одна из самых загадочных гор в мире, ведь на ее вершине расположена гробница Антиоха I (69-34 гг. до н. э.), правителя царства Коммагина. Вокруг гробницы можно увидеть гигантские статуи Аполлона, Зевса, Геракла, Антиоха, Тихая, Фортуны.

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Археологические реликвии на вершине горы Немрут-Даг занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К вершине горы проложена асфальтированная дорога, но туристов здесь все же немного: местность удаленная от традиционных мест отдыха в Турции.



Красота горы Немрут-Даг / Фото: Sozcu

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4. Олюдениз

Олюдениз – это небольшой поселок на юго-западе Турции на берегу Эгейского моря. Это место знаменито своей голубой лагуной, песчаной косой, роскошным пляжем (он считается одним из лучших не только в Турции). Кроме этого, Олюдениз – одно из самых фотографируемых мест в мире благодаря уникальному пейзажу.



Турецкий Олюдениз / Фото: LightTours

5. Долина бабочек

В Долине бабочек находится пляж невероятной красоты. Тысячу лет назад скалы в этом месте расступились, так и появилась живописная долина и лагуна на берегу Средиземного моря. Долина расположена недалеко от города Кемер, рядом с городком Олюдениз.



Долина бабочек в Турции/ Фото: BBC

6. Кападокия

Это район в центральной Турции, который известен своим необычным ландшафтом, пещерами, подземными городами и храмами. Национальный парк Гереме и пещерные поселения Каппадокии занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тысячелетиями вода и ветер вырезали из вулканического туфа природные каньоны, столбы, башни и пирамиды. Удивительной является не только фантастическая природа местности, но и культурное наследие римлян, хеттов и других народов, оставивших свой след на этой земле. Наиболее популярным развлечением является полет на воздушном шаре.



Кападоккия, Турция / Фото: Sarabi Travel

7. Озеро Ван

Озеро Ван расположено на Армянском нагорье в восточной части Турции. Оно самое большое в стране, поэтому его еще называют озером-морем. Здесь расположен вулкан Немрут-Даг, а недавно на дне озера нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад. Говорят, плавать здесь не рекомендуется, якобы из-за большого количества соды вода может повредить даже мельчайшие ранки на теле.



Турецкое озеро Ван / Фото: Jack Travel

8. Зеленый каньон

Водохранилище Грин каньон или Зеленый каньон расположено в Таврских горах в 10 км от города Манавгат и является крупнейшим в Турции. Кроме того, водоем постоянно подпитывается водой из 27 горных источников. Каньон густо наполнен зеленой растительностью, которая в сочетании с бирюзовой водой создает невероятный изумрудный цвет и контраст на фоне горного пейзажа.

Кроме самой воды, здесь потрясающая природа: скалы и обрывы, поросшие соснами, а также красивый водопад Манавгат. Зеленый каньон считается одним из самых красивых озер в мире.



Зеленый каньйон / Фото: Inspirock

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9. Каньон Кепрюлю

Кепрюлю – долина, по которой течет кристально чистая река Кепрючай. Горные склоны здесь достигают 100 метров. 14 км фантастически красивого ландшафта. Зона каньона охраняется турецкими властями и считается национальным достоянием. Туристы, предпочитающие активный отдых на природе, обязательно едут сюда, чтобы провести время на свежем воздухе, оздоровиться и насладиться природой. А еще на своем пути можно встретить оленя или лису, а у воды – гигантскую черепаху-каретту, которая является настоящим воплощением сказочной Тортилы. Эти черепахи поражают своими размерами: ее длина около 1,5 м, а вес – 90 кг.



Каньон Капрюлю, Турция / Фото: Kemer Antalya

10. Монастырь Панагия Сумела

Один из древнейших в мире монастырей и православных храмов расположен в 50 километрах от города Трабзон. Монастырь Панагия Сумела, основанный в 4 веке н. э., является уникальным не только своей стариной, а и тем, что высечен прямо в скале. Располагается на высоте 300 метров над уровнем моря на склоне горы Мела, на территории, которая относится к национальному парку Алтиндере.

Главной ценностью монастыря когда-то был первый чудотворный образ Божьей Матери "Панагия Сумела", что в переводе означает "Всесвятая с горы Мела". Этот образ был написан самим апостолом и евангелистом Лукой – первым в истории иконописцем. Храм неоднократно подвергался разграблению турками, но сумел сохранить самую ценную святыню. Икону во время очередного набега спасли монахи, закопав ее в земле. А в 1923 году один отважный монах достал икону и перевез ее в Афины. Она до сих пор хранится в Греции, в городе Науса.



Монастырь Панагия / Фото: Lefimerida

Автор: Ярина Швед