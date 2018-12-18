Нелегкая дорога к "Оскару": фильм про парня с Донбасса вошел в шорт-лист популярной премии

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Фильм о войне на Донбассе претендует на "Оскар-2019"
Фильм о войне на Донбассе претендует на "Оскар-2019" / Instagram/ @theacademy

Датский режиссер Симон Вильмонт снял фильм о мальчике, который живет во время войны на Донбассе. Кинолента под названием "Отдаленный лай собак" стала одной из 15 претендентов на победу в номинации "Оскар-2019".

Датский режиссер Симон Вильмонт снял фильм под названием "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs), в котором рассказывается о войне на Донбассе, О том, что кинокартина представлена в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм", сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

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Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира. В январе назовут пятерку номинантов. Бок о бок с нами такие невероятные конкуренты, что аж дух перехватывает ... поздравления нашим героям и суперкрутой команде,
– прокомментировал новость о номинации фильма Азад Сафаров.

К слову, на номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" подавались 166 кинолент, из которых выбрали только 15. А в январе 2019 года объявят список пяти последних финалистов, которые будут бороться за это почетное звание.

Сюжет фильма " Отдаленный лай собак "(The Distant Barking of Dogs) рассказывает историю 10-летнего парня Олега с Донбасса. Он живет со своей бабушкой Александрой в селе Гнутово возле Мариуполя вблизи линии фронта. Все больше жителей населенного пункта покидают село, а парень и бабушка никак не могут решиться покинуть родной дом. Однако жить там становится все сложнее и страшнее, ведь войне никак не приходит конец.

Смотреть трейлер к фильму "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Война на Донбассе Оскар-2019
Источник: 24 канал
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