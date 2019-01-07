Немецкий дизайнер Филипп Плейн публично высмеял журналистку за лишний вес

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Филипп Плейн публично высмеял журналистку в сети
Филипп Плейн публично высмеял журналистку в сети / Колаж LifeStyle 24

Знаменитый немецкий дизайнер Филипп Плейн (Philipp Plein) грубо и публично в социальной сети высмеял журналистку онлайн-портала Fashionista Александра Мондалек за негативную статью о его бренде.

Александра Мондалек, посетившая показ Philipp Plein, написала в портале Fashionista негативную рецензию. В материале говорится, что девушка чувствовала себя "преданной" из-за отмены выступления Канье Уэста.

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А также журналистка отметила, что отшитые для шоу вещи еще более разочаровывают, чем "неорганизованный ужин": когда все собрались в месте проведения банкета, оказалось, что сидеть будут только две трети гостей – такие звезды, как Билли Портера, Пэрис Хилтон и другие.

Плэйн не замедлил с реакцией и решил унизить Александру на своей странице в Instagram с 1,6 миллионами подписчиков. Немецкий дизайнер нашел архивное фото десятилетней давности журналистки с избыточным весом и начал ее высмеивать за это.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Philipp Plein (@philippplein)

 

Филипп опубликовал в Stories ее фото, которое дополнил картинкой с пышнотелой девушкой, и подписал "Не расстраивайся, дорогая, в следующий раз тебе достанется бесплатная еда".

Следующей его скандальной публикацией стал скриншот Twitter-аккаунты девушки, которое он дополнил рисунком героя из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" Патриком с едой.

После скандала Плейн записал несколько видео в Instagram-Stories, в которых подчеркнул, что его неправильно поняли. Также дизайнер добавил, что будет рад видеть Александру Мондалек на следующем его показе, где он организует так, чтобы ее замечательно встретили.

"Если ты (Александра, – LifeStyle 24) придешь еще когда-нибудь на мой показ", – добавил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Philipp Plein (@philippplein)

 

 

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Теги: LifeStyle Philipp Plein Скандал
Источник: LifeStyle 24
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