16 июня состоится премьера спектакля для взрослых "Мистер Баттерфляй". Впрочем, несмотря на карантин, показ пройдет в онлайн-режиме. Актеры будут демонстрировать игру в Zoom, а зрители даже смогут участвовать в геймифицированном действе.

Художественный руководитель театра "Актер" Слава Жила в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что является экспериментом, ведь театральные действия впервые пройдут в Zoom. И заметил, что в спектакле все – не очень просто.

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Также он пояснил, что зрители непосредственно будут принимать участие. Они будут голосовать, оценивать героев, определять, сколько баллов им будет начисляться.

"Будут герои, которые не будут совпадать и не будут выполнять все задания. Зритель будет решать – удалять их из контекста эфира, оставлять. Вся ответственность будет лежать на зрителях, которые будут участвовать", – отметил Слава Жила.

По его словам, это не просто геймифицированное представление. Ведь там вроде все просто, но в нем постоянно нужно участвовать.

Слава Жила / Фото Укринформ

Продюсер спектакля отметил, что сюжет в спектакле построен на реальных событиях. Поэтому написаны реальные монологи. За основу взято пьесу испанского драматурга Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма".

Справка. В пьесе "Метод Гронхольма" описано собеседование с четырьмя кандидатами на должность топ-менеджеров в одной из компаний. Однако в течение всего действия герои, как и зрители, по-новому видят себя, мир, к которому принадлежат, и совсем по-другому все переосмысливают.

Слава Жила рассказал, что сюжет испанского драматурга взяли за основу пьесы "Мистер Баттерфляй", полностью переделали, но оставили историю о том, как приходят соискатели вакансий и пытаются пройти очень сложное собеседование, в которой все не просто так.

Заметим, что представление предназначено для взрослой аудитории. Несмотря на это, художественный руководитель театра "Актер" рассказал, что у него даже есть знакомые, которые говорили, что придут на него с детьми.

Я говорил, что не нужно это делать, потому что там действительно есть немного эротики, насилия. Это все сделано в рамках постановки кино, театра, искусства. Поэтому ничего там нет такого,

– признался он.

По мнению Славы Жилы, следует прийти и посмотреть этот спектакль, чтобы понять, что театр приобрел новую форму. Ведь до этого онлайн-представления не делали.

Скандал с обвинением в объективации и сексизме

Актриса Оксана Черкашина опубликовала на своей фейсбук-странице пост, в котором обнародовала скриншоты предложения 18+ от художественного руководителя театра "Актер" Славы Жилы для актеров и актрис. В частности, за выполнение таких действий на сцене предлагались средства.

Скандал получил общественный резонанс. В частности, в сети начали распространяться обвинения в объективации, сексизме и даже харассменте. В фейсбуке появилась страница "Насилие в театре", в которой публикуются истории о соответствующих случаях в театре.

Слава Жила прокомментировал в эфире 24 канала эту историю. По его словам, это не такой уж скандал, а, как сейчас модно говорить, – хайп.

Он случился, я ему дал возможность разрастись. Потому что 3 дня я ничего никому не говорил. И позволял, чтобы все вышли за грани, все СМИ ко мне обратились за комментариями,

– отметил он.

По его мнению, в этом нет ничего такого. Ведь если бы сексизм, объективация, насилие или харассмент в театре происходили, то об этом уже все знали.

Также Слава Жила отметил, что увидел сообщение, в котором актриса Оксана Черкашина отметила его, и впоследствии извинился перед всеми, кому помешали его слова. Однако отметил, что они были вырваны из контекста.

Художественный руководитель театра "Актер" Слава Жила рассказал о скандальном представлении: видео