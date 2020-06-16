Немного эротики и насилия: в Украине покажут скандальный Zoom-спектакль "Мистер Баттерфляй" 18+
16 июня состоится премьера спектакля для взрослых "Мистер Баттерфляй". Впрочем, несмотря на карантин, показ пройдет в онлайн-режиме. Актеры будут демонстрировать игру в Zoom, а зрители даже смогут участвовать в геймифицированном действе.
Художественный руководитель театра "Актер" Слава Жила в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что является экспериментом, ведь театральные действия впервые пройдут в Zoom. И заметил, что в спектакле все – не очень просто.
Читайте также Олег Скрипка сравнил онлайн-концерты с резиновыми женщинами: видео
Также он пояснил, что зрители непосредственно будут принимать участие. Они будут голосовать, оценивать героев, определять, сколько баллов им будет начисляться.
"Будут герои, которые не будут совпадать и не будут выполнять все задания. Зритель будет решать – удалять их из контекста эфира, оставлять. Вся ответственность будет лежать на зрителях, которые будут участвовать", – отметил Слава Жила.
По его словам, это не просто геймифицированное представление. Ведь там вроде все просто, но в нем постоянно нужно участвовать.
Слава Жила / Фото Укринформ
Продюсер спектакля отметил, что сюжет в спектакле построен на реальных событиях. Поэтому написаны реальные монологи. За основу взято пьесу испанского драматурга Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма".
Слава Жила рассказал, что сюжет испанского драматурга взяли за основу пьесы "Мистер Баттерфляй", полностью переделали, но оставили историю о том, как приходят соискатели вакансий и пытаются пройти очень сложное собеседование, в которой все не просто так.
Заметим, что представление предназначено для взрослой аудитории. Несмотря на это, художественный руководитель театра "Актер" рассказал, что у него даже есть знакомые, которые говорили, что придут на него с детьми.
Я говорил, что не нужно это делать, потому что там действительно есть немного эротики, насилия. Это все сделано в рамках постановки кино, театра, искусства. Поэтому ничего там нет такого,
– признался он.
По мнению Славы Жилы, следует прийти и посмотреть этот спектакль, чтобы понять, что театр приобрел новую форму. Ведь до этого онлайн-представления не делали.
Скандал с обвинением в объективации и сексизме
Актриса Оксана Черкашина опубликовала на своей фейсбук-странице пост, в котором обнародовала скриншоты предложения 18+ от художественного руководителя театра "Актер" Славы Жилы для актеров и актрис. В частности, за выполнение таких действий на сцене предлагались средства.
Скандал получил общественный резонанс. В частности, в сети начали распространяться обвинения в объективации, сексизме и даже харассменте. В фейсбуке появилась страница "Насилие в театре", в которой публикуются истории о соответствующих случаях в театре.
Слава Жила прокомментировал в эфире 24 канала эту историю. По его словам, это не такой уж скандал, а, как сейчас модно говорить, – хайп.
Он случился, я ему дал возможность разрастись. Потому что 3 дня я ничего никому не говорил. И позволял, чтобы все вышли за грани, все СМИ ко мне обратились за комментариями,
– отметил он.
По его мнению, в этом нет ничего такого. Ведь если бы сексизм, объективация, насилие или харассмент в театре происходили, то об этом уже все знали.
Также Слава Жила отметил, что увидел сообщение, в котором актриса Оксана Черкашина отметила его, и впоследствии извинился перед всеми, кому помешали его слова. Однако отметил, что они были вырваны из контекста.
Художественный руководитель театра "Актер" Слава Жила рассказал о скандальном представлении: видео