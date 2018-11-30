Немного ярких красок: Белла Хадид покрасила волосы в розовый цвет – фото

Тренд на окрашивание волос в яркий оттенок поддерживают все больше звезд. 22-летняя американская модель Белла Хадид тоже не удержалась и изменила цвет пряди своих волос с русого на розовый.

Снимки американской модели Беллы Хадид появились на ее странице в Instagram.

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22-летняя звезда может начать популярность тренда на кардинальную смену имиджа, а именно окрашивание волос в яркие цвета. С обновленной прической она появилась в Токио на показе мужской коллекции от Dior.

На светское мероприятие Белла пришла в спортивном сером платье с черными и белыми полосками. На груди была надпись большими буквами "Dior". Ее волосы были гладко собраны в пучок, концы которого были ярко-розовыми. Модель дополнила образ кедами в тон к платью и белой сумкой с черным ремешком.

Стоит напомнить, недавно Белла Хадид отдыхала со своим парнем в ОАЭ. В День благодарения, который она отпраздновали там, пара активно проводила время в пустыне Абу-Даби.