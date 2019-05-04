Необычные декорации и стильная одежда: чем удивила новая коллекция Chanel Cruise 2020

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Коллекция Chanel Cruise 2020
Коллекция Chanel Cruise 2020 / Instagram / @chanelofficial

В Париже отгремело одно из самых ожидаемых событий в мире моды – показ коллекции одежды Chanel Cruise 2020. Именно эта линейка одежды привлекла немалое внимание СМИ, ведь это впервые после смерти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда его помощница Вирджини Виар представила свою разработку.

По традиции бренда Chanel, модельер создала особую атмосферу на показе благодаря декорациям. Поскольку коллекция одежды была круизной, Вирджини Виар превратила дворец Le Grand Palais на вокзальную станцию.

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Замысел креативного директора Chanel имел символический подтекст: бренд отправляется в новое путешествие. Идею для декораций Виар еще успела обсудить с Лагерфельдом, а знаменитый дизайнер одобрил это. Тогда Виджини хотела посвятить показ Коко Шанель, которая всегда увлекалась кадрами воссоединения влюбленных на перроне, однако из-за трагической новости о смерти дизайнера Карла Лагерфельда толкование дизайна изменилось.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

Немало звездных гостей пришли поддержать Вирджини Виар на ее дебютном показе. В частности, в первом ряду зрителей присутствовали Кира Найтли, Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Клаудия Шиффер.

Не меньше ошеломила и сама коллекция одежды Chanel. Линейка одежды от Вирджини Виар несколько продолжила предыдущую: модели на подиуме продемонстрировали стильные кардиганы и жакеты, платья, расшитые цветочными аппликациями, и аксессуары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Business of Fashion (@bof)

Что произошло с Карлом Лагерфельдом?Во время последнего показа Chanel 22 января в мире моды заподозрили о болезни дизайнера, ведь впервые с 1989 года его не было на модном событии. В этот день его заменяла помощница Виржини Виар, которую вчера, после новостей о смерти Карла Лагерфельда, назначили новым креативным директором модного дома. Вечером 19 февраля стало известно, что немецко-французский дизайнер умер от рака поджелудочной железы. У него не осталось прямых наследников кроме кошки Шупетт и крестника Хадсона Кронинга, которым он, вероятно, оставил все наследство.

blog_ava
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Теги: Мода Карл Лагерфельд Chanel LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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