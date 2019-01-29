Необычные инструменты и нежный вокал: как выступили фавориты Нацотбора Brunettes Shoot Blondes

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Нацотбор на Евровидение-2019: выступление Brunettes Shoot Blondes
Нацотбор на Евровидение-2019: выступление Brunettes Shoot Blondes / www.redbull.com

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes ярко выделяется среди других участников Нацотбора Евровидение-2019 необычным роялем, который объединил почти 20 музыкальных инструментов.

На сцене артисты презентовали эффектную композицию Houston, которая ошеломила зрителей. Не менее увлекательно все наблюдали за необычным инструментом Brunettes Shoot Blondes, который заворожил всех звездных судей.

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Андрей Данилко отметил, что главный козырь выступления музыкантов – именно необычный рояль. Однако, согласно правилам Евровидения, артисты не смогут сыграть на необычном инструменте, поэтому имитация игры будет выглядеть довольно нелепо.

Поддержала своего коллегу Джамала, которая посоветовала певцам продумать свое выступление и призналась, что рада будет видеть Brunettes Shoot Blondes в финале. Такого же мнения и Евгений Филатов.

Нацотбор на Евровидение-2019: выступление Brunettes Shoot Blondes – смотрите видео

 

Отметим, что среди всех участников Нацотбора именно группа Brunettes Shoot Blondes является фаворитом певицы Златы Огневич. Артистка предсказывала коллективу победу на шоу и блестящее выступление на Евровидении-2019.

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Теги: Евровидение 2019 Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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