Необычный способ носить свитер: пример супермодели Беллы Хадид
22-летняя супермодель Белла Хадид на улицах Нью-Йорка продемонстрировала действительно оригинальным способом, как можно носить обычный свитер.
Знаменитость подготовила стильный зимний образ, надев бежевую дубленку oversize, кожаные штаны и белые массивные кроссовки.
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Самым интересным элементом в одежде Беллы стал свитер, который она надела как шарф на шею. Завершала look сумка из денима от Michael Kors.
Белла Хадид / Getty Images
Белла Хадид / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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