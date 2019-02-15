Необычный способ носить свитер: пример супермодели Беллы Хадид

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Белла Хадид
Белла Хадид / www.gettyimages.com

22-летняя супермодель Белла Хадид на улицах Нью-Йорка продемонстрировала действительно оригинальным способом, как можно носить обычный свитер.

Знаменитость подготовила стильный зимний образ, надев бежевую дубленку oversize, кожаные штаны и белые массивные кроссовки.

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Самым интересным элементом в одежде Беллы стал свитер, который она надела как шарф на шею. Завершала look сумка из денима от Michael Kors.

белла хадід
Белла Хадид / Getty Images

белла хадід
Белла Хадид / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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