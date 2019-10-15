Неон и жаркие танцы: Амбросио заинтриговала кадрами со съемки для мужского глянца

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио является частой гостьей светских мероприятий и фотостудий, в которые ее приглашают редакторы первых глянцев мира. На этот раз она появится на страницах знаменитого мужского издания GQ Middle East.

Для фотосъемки 38-летняя модель примерила сексуальное оранжевое платье в форме двубортного пиджака бренда Yves Saint Laurent. Ее грудь смело выглядывала из-под эротического образа, а талия была подчеркнута желтым неоновым ремешком в тон туфлям на каблуках.

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Естественный загар и распущенные волосы добавили эффектности образу Алессандры.

 

На данный момент есть только несколько кадров со съемки, где модель позировала с египетским футболистом Мохаммедом Салахом. Но фанаты модели убеждены, что их еще ждет горячее "пополнение" в виде фотоконтента.

 

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
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