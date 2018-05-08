Неоновый зеленый: как носить трендовый цвет

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Как носить неоновый цвет
Как носить неоновый цвет / Instagram / @josefinehj

Весной 2019 года в моду возвращается яркий неоновый цвет. По словам стилистов, такой оттенок подходит не всем и может выглядеть слишком агрессивно. Поэтому чаще всего люди покупают неоновые вещи для того, чтобы примерить несколько раз и поэкспериментировать со стилем.

Поэтому неоновый цвет не станет главным трендом сезона, но его будут носить. Если Вы планируете приобрести себе одежду, к примеру, яркого зеленого цвета предлагаем посмотреть подборку, как его надевать и с чем сочетать весной 2019 года.

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Как носить неоновый зеленый цвет

Пальто

Часто популярные блогеры в социальных сетях составляют total look черного цвета и делают яркий акцент на верхней одежде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natalia (@nataliakurda)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alice Olivia (@aliceoliviac)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KERI FAY (@kerifay)

 

Водолазка

Универсальный выбор акцентировать на водолазке насыщенного неонового цвета. Ее можно сочетать не только с однотонными джинсами, брюками, жакетами. Также такой элемент гардероба будет выглядеть ярко и стильно даже с принтованными юбками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CAMILA COELHO (@camilacoelho)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ?OMY D’FONSECA (@romydfonseca)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARTA LOZANO (@martalozanop)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений StreeTrends (@streetrends)

 

Обувь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ROLA (@rolaofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KSTYLED️ (@kstyledxkshaw)

 

Платье

 

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 канал
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