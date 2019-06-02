Неожиданная находка: в сеть попали рождественские открытки с подписью принцессы Дианы

В Великобритании существует традиция дарить открытки с официальными фотографиями королевской семьи, а также рассылать другие фото друзьям и родственникам. На днях случайно были обнаружены редкие рождественские открытки-поздравления со снимками принцессы Дианы, принца Чарльза с их детьми, принцами Уильямом и Гарри, которые пролежали в коробке 26 лет.

Шесть открыток нашел родственник супругов из Стаффордшира – Джорджа и Мюриэль Констебл, которые раньше работали во дворце и на каждое Рождество получали поздравления от принца Чарльза и принцессы Дианы. Самое позднее фото было сделано в 1999 году после смерти леди Ди, а первое датируется 1985 годом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Читайте также: Особенности стиля принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды

Каждая фотография содержит в себе поздравления и подписана самой принцессой Дианой и другими членами королевской семьи. Отмечается, что листовки продадут на аукционе 31 июля. Каждая из них будет стоить не менее двух тысяч фунтов.

Мы нашли их в коробке, которая принадлежала Мюриэль. Они пролежали там десятки лет. Мы не были уверены, что они несут какую-то ценность. Поэтому попросили Хенсона (Чарльз Хенсон – владелец аукционного дома Hansons) взглянуть на них... Мюриэль умерла в 1993 году, а Джордж – в 2002 году. Думаю, что к фотографиям не прикасались 26 лет,

– рассказал аноним.



Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail



Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail



Чарльз Хенсон / Daily Mail



Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail