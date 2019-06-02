Неожиданная находка: в сеть попали рождественские открытки с подписью принцессы Дианы

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Принцесса Диана, принц Чарльз и их дети
Принцесса Диана, принц Чарльз и их дети / www.gettyimages.com

В Великобритании существует традиция дарить открытки с официальными фотографиями королевской семьи, а также рассылать другие фото друзьям и родственникам. На днях случайно были обнаружены редкие рождественские открытки-поздравления со снимками принцессы Дианы, принца Чарльза с их детьми, принцами Уильямом и Гарри, которые пролежали в коробке 26 лет.

Шесть открыток нашел родственник супругов из Стаффордшира – Джорджа и Мюриэль Констебл, которые раньше работали во дворце и на каждое Рождество получали поздравления от принца Чарльза и принцессы Дианы. Самое позднее фото было сделано в 1999 году после смерти леди Ди, а первое датируется 1985 годом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Каждая фотография содержит в себе поздравления и подписана самой принцессой Дианой и другими членами королевской семьи. Отмечается, что листовки продадут на аукционе 31 июля. Каждая из них будет стоить не менее двух тысяч фунтов.

Мы нашли их в коробке, которая принадлежала Мюриэль. Они пролежали там десятки лет. Мы не были уверены, что они несут какую-то ценность. Поэтому попросили Хенсона (Чарльз Хенсон владелец аукционного дома Hansons) взглянуть на них... Мюриэль умерла в 1993 году, а Джордж – в 2002 году. Думаю, что к фотографиям не прикасались 26 лет,
– рассказал аноним.

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Чарльз Хенсон / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Найденные рождественские открытки королевской семьи / Daily Mail

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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