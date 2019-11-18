Неожиданно: Елена Зеленская узнала о намерении мужа стать президентом из социальных сетей

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Елена Зеленская и Владимир Зеленский / Instagram / @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые снялась для обложки украинского глянцевого журнала Vogue, полный выпуск которого вышел 18 ноября. В интервью женщина призналась, что о намерении Владимира Зеленского стать президентом она узнала из соцсетей 1 января.

Елена Зеленская добавила, что поинтересовалась у Владимира, почему он ей об этом не сказал лично. Про это она рассказала в интервью изданию Vogue.

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Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если всерьез, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда его буду поддерживать,
– заявила первая леди Украины.

Жена Владимира Зеленского призналась, что сначала не очень обрадовалась, когда узнала о намерении мужа идти в президенты. "Осознавала, насколько все изменится и какие трудности перед нами встанут", – добавила она.

Также Елена отметила, что после инаугурации жизнь не изменилась, только обстоятельства. Зеленская искренне рассказала, что ей не хватает времени в одиночестве.

У меня двое детей, поэтому я и раньше изредка бывала сама. Свое пространство у меня было разве в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили – я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне хочется тишины, и могут поддержать разговор, когда чувствуют, что это нужно,
 отметила жена президента Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

Кроме того, украинские президентские супруги стремятся защитить детей от чрезмерной публичности и дать им шанс самостоятельно выбрать, как жить.

"Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино – но я надеюсь, что дальше она в этой области не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство – играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе чрезмерного внимания", – прокомментировала Елена.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Елена Зеленская Новости политики Владимир Зеленский Новости LifeStyle
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