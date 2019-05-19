Неожиданно: Элени Фурейра перепела "Зибен-Зибен" Верки Сердючки на сцене Евровидения

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Элени Фурейра
Элени Фурейра / Instagram / @foureira

Представительница Кипра на Евровидении-2018 Элени Фурейра вышла на сцену Евровидения-2019 в Израиле и потрясла всех исполнением песни "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю" Верки Сердючки.

Организаторы Евровидения-2019 устроили зрителям настоящий сюрприз! На сцену были приглашены одни из победителей наиболее эффектных артистов за всю историю международного песенного конкурса и обменялись песнями.

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Так, появились Монс Сельмерльов, Кончита Вурст, Элени Фурейра, участница Евровидения-1979 от Израиля Гали Атари и украинская Верка Сердючка.

Так, участница музыкального конкурса в 2018 году и обольстительная представительница от Кипра Элени Фурейра зажгла публику песней "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю", а Верка Сердючка перепела песню Toy Нетти Барзилай.

Смотрите видео: Элени Фурейра поет песню Верки Сердючки

 

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Финал Евровидения-2019: порядок выстпулений и полный список участников
18 мая
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Теги: Евровидение 2018 Евровидение Евровидение 2019 LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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