Представительница Кипра на Евровидении-2018 Элени Фурейра вышла на сцену Евровидения-2019 в Израиле и потрясла всех исполнением песни "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю" Верки Сердючки.

Организаторы Евровидения-2019 устроили зрителям настоящий сюрприз! На сцену были приглашены одни из победителей наиболее эффектных артистов за всю историю международного песенного конкурса и обменялись песнями.

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала

Так, появились Монс Сельмерльов, Кончита Вурст, Элени Фурейра, участница Евровидения-1979 от Израиля Гали Атари и украинская Верка Сердючка.

Так, участница музыкального конкурса в 2018 году и обольстительная представительница от Кипра Элени Фурейра зажгла публику песней "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю", а Верка Сердючка перепела песню Toy Нетти Барзилай.

Смотрите видео: Элени Фурейра поет песню Верки Сердючки