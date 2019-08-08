Неожиданно: Кайли Дженнер села в частный самолет со свадебным платьем, – СМИ

Папарацци сфотографировали, как 21-летняя светская львица и звезда Instagram Кайли Дженнер, которая готовится к празднованию своего дня рождения, садилась в частный самолет в Лос-Анджелесе. Вместе со знаменитостью на борт занесли и белоснежное платье с длинным шлейфом.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер на протяжении двух лет встречается с рэпером Трэвисом Скоттом, с которым они воспитывают однолетнюю дочь Сторми. Влюбленные вместе с друзьями и родственниками планируют отпраздновать 22-летие Кайли в Италии на роскошной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов. Но не готовится ли Кайли Дженнер к еще более важному событию?

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Вместе с девушкой в самолет садились ее парень Трэвис, мама Крис Дженнер и другие приятели. Об этом пишет издание Daily Mail. Пока нет официального подтверждения, свадебное ли это платье, однако поклонники в течение долгого времени подозревают, что совсем скоро миллиардерша может прекратить быть холостячкой.

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Платье Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Платье Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Трэвис Скотт / Daily Mail / Rol / X17online.com



Крис Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com