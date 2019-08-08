Неожиданно: Кайли Дженнер села в частный самолет со свадебным платьем, – СМИ

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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / www.gettyimages.com

Папарацци сфотографировали, как 21-летняя светская львица и звезда Instagram Кайли Дженнер, которая готовится к празднованию своего дня рождения, садилась в частный самолет в Лос-Анджелесе. Вместе со знаменитостью на борт занесли и белоснежное платье с длинным шлейфом.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер на протяжении двух лет встречается с рэпером Трэвисом Скоттом, с которым они воспитывают однолетнюю дочь Сторми. Влюбленные вместе с друзьями и родственниками планируют отпраздновать 22-летие Кайли в Италии на роскошной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов. Но не готовится ли Кайли Дженнер к еще более важному событию?

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Вместе с девушкой в самолет садились ее парень Трэвис, мама Крис Дженнер и другие приятели. Об этом пишет издание Daily Mail. Пока нет официального подтверждения, свадебное ли это платье, однако поклонники в течение долгого времени подозревают, что совсем скоро миллиардерша может прекратить быть холостячкой.

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Платье Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com


Платье Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com


Кайли Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com


Трэвис Скотт / Daily Mail / Rol / X17online.com

кріс дженнер
Крис Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
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