Неожиданно: как бывшая жена Криса Пратта отреагировала на его помолвку с Кэтрин Шварценеггер

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Анна Фарис
Анна Фарис / Instagram/ @annafaris

Экс-супруга голливудского актера Крисса Пратта Анна Фарис прокомментировала его помолвку с 29-летней дочерью знаменитого Шварценеггера Кэтрин. Поклонников актрисы удивила ее реакция.

В понедельник, 14 января, сеть всколыхнула новость о помолвке Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта. Американский актер предложил дочке знаменитого "Терминатора" жениться, на что девушка ответила согласием. Радостным событием Крис поделился на своей странице в Instagram.

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На снимке будущие супруги нежно обнимаются, а на руке 29-летней Кэтрин сверкает массивное кольцо с бриллиантом. Однако не только мгновенная помолвка удивила поклонников Криса Пратта. Не меньшее внимание привлек комментарий под фотографией, который оставила его бывшая жена Анна Фарис.

"Я так рада за вас обоих! Мои поздравления", – прокомментировала фото 42-летняя актриса. Спокойная реакция экс-жены Криса вызвала бурю "лайков" и лестных ответов от ее фанатов.

Напомним, Крис Пратт и Анна Фарис познакомились в 2007 году во время съемок фильма "Отвези меня домой". В июле 2009 года актеры поженились, а лента вышла на экраны в 2011 году. В августе 2012 у пары родился сын, а в декабре 2017 года пара объявила о разводе. Слухи о новом романе Криса Пратта с дочкой Арнольда Шварценеггера Кэтрин появились в июне 2018 года. Тогда пара засветилась на пикнике в одном из парков Санта-Барбары.

 
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы Арнольд Шварценеггер
Источник: 24 канал
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