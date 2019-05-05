Неожиданно: Ким Кардашян позволяет 5-летней дочери ходить на высоких каблуках – фото
Светская львица Ким Кардашян, которая воспитывает вместе с рэпером Канье Уэстом трех детей и совсем скоро станет мамой в четвертый раз (вынашивает мальчика суррогатная мать), снова стала жертвой критики пользователей в социальных сетях.
На своей странице в Instagram Ким опубликовала снимки с дочками – годовалой Чикаго и пятилетней Норт.
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Пользователи в сети сразу обратили внимание на обувь маленькой дочери Канье Уэста. А именно на то, что Норт взяла на выход мамины босоножки на высоком каблуке, которые ей слишком великоваты.
Ким Кардашян из Чикаго и Норт/ Instagram / @kimkardashian
"Ким, купи уже для Норт обувь ее размера, если ты ей позволяешь это носить", "Ничего себе, как быстро растет Норт", – пишут подписчики Кардашян в сети.
Добавим, что это не впервые Ким рассказывает о том, как старшая дочь примеряет ее одежду дома, но такой публичный выход стал первым для нее.
Чикаго и Норт Уэст / Instagram / @kimkardashian