Неожиданно: Ким Кардашян позволяет 5-летней дочери ходить на высоких каблуках – фото

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Чикаго и Норт Уэст
Чикаго и Норт Уэст / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян, которая воспитывает вместе с рэпером Канье Уэстом трех детей и совсем скоро станет мамой в четвертый раз (вынашивает мальчика суррогатная мать), снова стала жертвой критики пользователей в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Ким опубликовала снимки с дочками – годовалой Чикаго и пятилетней Норт.

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Пользователи в сети сразу обратили внимание на обувь маленькой дочери Канье Уэста. А именно на то, что Норт взяла на выход мамины босоножки на высоком каблуке, которые ей слишком великоваты.

кім кардашян чикаго норт
Ким Кардашян из Чикаго и Норт/ Instagram / @kimkardashian

"Ким, купи уже для Норт обувь ее размера, если ты ей позволяешь это носить", "Ничего себе, как быстро растет Норт", – пишут подписчики Кардашян в сети.

Добавим, что это не впервые Ким рассказывает о том, как старшая дочь примеряет ее одежду дома, но такой публичный выход стал первым для нее.


Чикаго и Норт Уэст / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: LifeStyle 24
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