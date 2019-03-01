Неожиданно: MARUV присудили награду в России
Украинской певице MARUV, которая после победы в Национальном отборе на Евровидение 2019 отказалась подписывать контракт и представлять Украину, присудили награду в России.
MARUV получила победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018, однако сама артистка за наградой не поехала.
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Источник: LifeStyle 24
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