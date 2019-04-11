Неожиданно: Меган Маркл и принц Гарри не будут объявлять о рождении своего ребенка

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцог и герцогиня Сассекские поделились подробностями, которые касаются рождения их первенца. Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить детали о родах и не будут показывать лицо своего новорожденного малыша сразу возле больницы, как это делали герцоги Кембриджские.

Об этом пишет издание The Daily Mail ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца.

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Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете иформацию о рождении их ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми,
– говорится в заявлении.

Вероятнее всего, что поклонники королевской семьи смогут увидеть первенца Меган и Гарри только на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл​ / Getty Images


Заявление Кенсингтонского дворца

Слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихотях подтвердилась за несколько недель до рождения первенца. Кроме того, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл​ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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