Неожиданно: Меган Маркл и принц Гарри не будут объявлять о рождении своего ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские поделились подробностями, которые касаются рождения их первенца. Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить детали о родах и не будут показывать лицо своего новорожденного малыша сразу возле больницы, как это делали герцоги Кембриджские.

Об этом пишет издание The Daily Mail ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца.

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Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете иформацию о рождении их ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми,

– говорится в заявлении.

Вероятнее всего, что поклонники королевской семьи смогут увидеть первенца Меган и Гарри только на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.



Принц Гарри и Меган Маркл​ / Getty Images



Заявление Кенсингтонского дворца

Слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихотях подтвердилась за несколько недель до рождения первенца. Кроме того, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".



Принц Гарри и Меган Маркл​ / Getty Images