Неожиданно: роскошная Дженнифер Лопес стала блондинкой – фото

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Певица и актриса Дженнифер Лопес приехала в Торонто на Международный кинофестиваль, где состоялась мировая премьера фильма "Стриптизерши" (Hustlers), в котором она сыграла одну из главных героинь Рамону.

На красной дорожке Дженнифер появилась в компании своего жениха Алекса Родригеса. Для эффектного выхода знаменитость надела облегающее желтое платье с глубоким декольте и смелым разрезом для ног из коллекции бренда Maison Yeya.

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Дополнили образ актрисы блестящий клатч в виде пачки долларов и металлические босоножки на шпильках. Неожиданной стала смена имиджа певицы: новоиспеченная блондинка Джей Ло позировала перед фотографами с асимметричной стрижкой боб.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженнифер Лопес / Getty Images

На другой день в рамках кинофестиваля в Торонто Дженнифер Лопес подготовила не менее эффектный "аутфит". 50-летняя актриса надела блестящее красное платье, которое дополнила клатчем в тон. Также стилисты сделали певице эффект "мокрых волос".

Дженніфер Лопес
​Дженнифер Лопес / Getty Images

Фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях. Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперша Cardi B. Премьера киноленты в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года.

Перед премьерой Дженнифер Лопес дала короткий комментарий журналистам о том, что для съемок в ленте она училась танцевать стриптиз.

Я перед съемками была счастлива, что мне предстоит научиться танцевать стриптиз. Но после тренировок я поняла, что это самое трудное, что мне приходилось делать. А когда начало получаться, меня от пилона было невозможно оторвать,
– вспомнила звезда.

Трейлер фильма "Стриптизерши": смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Фестивали Голливуд Дженнифер Лопес Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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