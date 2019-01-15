Неожиданно: Слава из "НеАнгелов" удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

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Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram/ @babaslavka

Солистка группы "НеАнгелы" поделилась со своими поклонниками снимком, на котором она предстала в несвойственном для нее образе. Поклонники певицы отреагировали на изменения по-разному.

Новый снимок Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

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Солистка группы "НеАнгелы" решила поразить своих поклонников с самого утра. Женщина, личной визитной карточкой которой долгое время были роскошные рыжие волосы, продемонстрировала кардинально иной образ. К слову, ранее у жены знаменитого украинского пластического хирурга Эдгара Каминского уже были попытки изменить прическу, однако в скором времени она вернулась к привычному рыжему.

Так, на новом "селфи" Слава появилась яркой блондинкой. На голове был красный берет, из-под которого падали светлые кудри певицы, а губы накрашены яркой помадой. Она спросила поклонников, нравятся ли им ее изменения, на что получила кардинально разные ответы и реакции. Некоторые сторонники утверждали, что ей стоит вернуться к рыжему цвету, а другие говорили, что в "блонди" она имеет более эффектный вид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Однако позже Слава опубликовала новый снимок, на котором хорошо видно, что Слава не меняла свой привычный рыжий цвет на светлый блонд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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